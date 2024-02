Dengue: metade dos casos pode ser assintomática e preocupa autoridades

Com o Brasil atingindo a marca de mais de 500 mil casos prováveis de dengue, a atenção agora se volta para os pacientes assintomáticos, uma questão que preocupa os especialistas. A ausência de sintomas da doença pode facilitar a rápida propagação do vírus, afirmam eles, destacando que metade dos doentes não apresenta sinais.

Foto: Reprodução/Internet

Chamada de transmissão silenciosa, essa condição é considerada um alerta, pois, mesmo sem sintomas, a pessoa pode ter o vírus da dengue circulando em seu corpo. Se picada pelo Aedes aegypti, o mosquito transmissor, ela pode contaminá-lo, permitindo que ele espalhe a doença em questão de dias.

"Acreditamos que a maioria dos casos seja de assintomáticos. Esses pacientes têm o vírus no sangue, mesmo sem apresentar sintomas. Por isso, o uso de repelente e roupas compridas é fundamental para tentarmos minimizar o problema da transmissão," destaca a infectologista Melissa Valentini, do Hermes Pardini.

A médica ainda enfatiza a importância de aplicar o repelente após o creme e o protetor solar, além de usá-lo três vezes ao dia. Ela também recomenda o uso de roupas claras, que repelem o mosquito, ao contrário das roupas escuras, que o atraem.

Situação da Dengue em Minas Gerais

No contexto nacional, Minas Gerais lidera em número absoluto de casos prováveis, com 171.769 registros. Em seguida vêm São Paulo (83.651), Distrito Federal (64.403) e Paraná (55.532). Considerando o coeficiente de incidência, o Distrito Federal está em primeiro lugar, com 2.286,2 casos por 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais (836,3), Acre (582,2) e Paraná (485,3). Pelo menos 12 mortes foram confirmadas no estado devido à dengue.

Da redação com Agência Brasil