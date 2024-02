Sintomas pós-carnaval: Cuidado com doenças respiratórias

Se você se jogou no Carnaval e agora está lidando com dores de garganta, dor de cabeça ou mal-estar, fique atento! Esses sintomas podem indicar mais do que apenas cansaço pós-folia. Doenças infecciosas respiratórias são comuns durante esse período, especialmente devido às aglomerações características do Carnaval. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) emite um alerta sobre isso.

A otorrinolaringologista Larissa Vilela Pereira, especialista da ABORL-CCF, aponta que os sintomas mais comuns incluem dores de garganta, congestão nasal, espirros, coceira no nariz, coriza, tosse, febre, dor de cabeça, dores no corpo e, em casos mais graves, dificuldade para respirar ou dor no peito. “Se você estiver apresentando esses sintomas, é importante procurar avaliação médica para um diagnóstico preciso e iniciar o tratamento adequado, o que pode resultar em uma recuperação mais rápida e eficaz”, orienta.

A falta de hidratação adequada, uma alimentação deficiente, a privação de sono e o consumo de bebidas alcoólicas são fatores que podem reduzir a imunidade, aumentando o risco de contrair essas doenças.

“Outro ponto crucial é que, se você estiver apresentando esses sintomas, evite retornar ao trabalho ou à escola, no caso das crianças, antes de receber um diagnóstico adequado para evitar a transmissão para outras pessoas”, acrescenta a otorrinolaringologista Larissa Vilela Pereira.

Aqui estão algumas das doenças mais comuns nesse período, de acordo com a ABORL-CCF:

Covid-19: Os sintomas principais incluem febre, tosse seca, cansaço e perda de paladar ou olfato. Sintomas mais graves podem envolver dificuldade para respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito.

Resfriado: Causado por vírus, apresenta sintomas como congestão nasal, coceira no nariz, espirros e mal-estar.

Gripe: Provocada pelo vírus influenza, apresenta sintomas semelhantes aos do resfriado, além de febre alta e dores pelo corpo. Pode vir acompanhada de dor de garganta, tosse e falta de ar.

Amigdalite/faringite: Podem ser causadas por vírus ou bactérias. Os sintomas principais incluem dor de garganta persistente, dificuldade para engolir, garganta vermelha e inchada ou com pus, febre, dor de cabeça ou no pescoço e ínguas na região do pescoço ou mandíbula.

Mononucleose: Embora não seja uma doença respiratória, é causada pelo vírus Epstein-Barr (VEB), da família Herpes, e pode ser confundida com amigdalite devido à semelhança dos sintomas. Os principais sintomas incluem fadiga, dores no corpo, febre, aumento dos gânglios na região do pescoço, placas esbranquiçadas nas amígdalas, indisposição e dificuldade para engolir.

