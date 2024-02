Dengue: saiba os medicamentos contraindicados em caso de suspeita da doença

O Brasil enfrenta uma epidemia crescente de casos de dengue, com 408.351 casos prováveis registrados e 62 mortes confirmadas, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde. Além disso, outros 279 óbitos estão em investigação, destacando a gravidade dessa doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Foto: Yves Herman/Reuters

Os sintomas da dengue são variados e podem incluir dor de cabeça, dor no corpo, febre, náuseas, vômitos, manchas vermelhas e, em casos mais graves, podem surgir sintomas como sonolência, irritabilidade e confusão mental. A doença é categorizada em dengue clássica e dengue hemorrágica, esta última caracterizada por sangramentos nas gengivas ou fezes, indicando uma fase mais crítica da infecção.

No entanto, não há um tratamento específico para a dengue. Os medicamentos disponíveis para aliviar os sintomas devem ser prescritos por um médico, pois muitos deles, amplamente disponíveis nas farmácias, podem aumentar o risco de sangramento, especialmente em pacientes com dengue.

Aqui está uma lista dos medicamentos a serem evitados e aqueles recomendados pelos especialistas:

Medicamentos Contraindicados:

Aspirina e AAS: Medicamentos como aspirina e AAS, que têm propriedades analgésicas e antitérmicas, não devem ser usados por pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de dengue. Eles podem afetar a coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramento e agravando a condição do paciente.

Ibuprofeno e Nimesulida: Anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno e nimesulida, também devem ser evitados no tratamento da dengue, pois podem prejudicar o funcionamento das plaquetas e aumentar o risco de sangramento.

Prednisona e Hidrocortisona: Corticoides, como prednisona e hidrocortisona, estão entre os medicamentos contraindicados para pacientes com dengue, devido ao seu potencial de aumentar o risco de hemorragia.

Ivermectina: Embora circulem informações nas redes sociais sobre o uso da ivermectina no tratamento da dengue, o Ministério da Saúde alerta que não há evidências científicas que comprovem sua eficácia contra o vírus da dengue. Portanto, seu uso não é recomendado para esse fim.

Medicamentos Recomendados:

Paracetamol e Dipirona: Paracetamol e dipirona são recomendados pelos infectologistas para aliviar os sintomas da dengue, pois não aumentam o risco de sangramento. Ambos podem ser usados com segurança para amenizar dores e mal-estar causados pela doença.

É importante ressaltar que a automedicação é desaconselhada em qualquer situação. Em caso de suspeita de dengue ou presença de sintomas, é fundamental procurar orientação médica para o tratamento adequado. Além disso, a hidratação adequada, com ingestão de líquidos e soros para repor os eletrólitos perdidos, desempenha um papel crucial no manejo da doença.

Da redação com BBC News