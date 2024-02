Prefeitura de Sete Lagoas realiza mais uma rota do fumacê em 20 bairros; confira

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio do Governo de Minas, continua o ciclo de aplicação de inseticida com veículos fumacê. A programação da semana foi iniciada nesta quinta-feira, 15, e vai até o próxima segunda-feira, 19, para combater o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika.

O fumacê passa em dois turnos, de 5h às 9h e 16h às 21h (veja programação abaixo). A Prefeitura disponibilizou um carro de som que está alertando os moradores, de maneira antecipada, sobre a passagem do veículo. Todos devem ficar atentos às medidas de segurança: abra as portas, janelas e cortinas; retire roupas do varal; tampe vasilhames com alimentos, inclusive, bebedouros para animais, cubra gaiolas de pássaros e, em seguida, troque ração e água; não deixe utensílios de uso doméstico expostos no quintal.

Vale ressaltar que o fumacê não apresenta perigo para a saúde, porque é utilizado com responsabilidade e em intervalos de tempo pré-determinados. Cada ciclo é fechado com três aplicações.

BOLETIM

Graças ao reforço do trabalho realizado pela Prefeitura, com mutirões de limpeza, contratação de mais agentes de endemias, visitas domiciliares, fumacê e fumacê costal, os índices de contaminação apresentam queda por duas semanas seguidas. Isso sem falar na maior conscientização da população e também na ampliação do horário de atendimento nas unidades de saúde especificamente para atender a casos suspeitos de arboviroses (dengue, zika e chikungunya)

De acordo com o boletim, na primeira semana de 2024 (31 de dezembro a 6 de janeiro) o município teve 369 notificações de suspeita de Chikungunya, 218 notificações de casos suspeitos de dengue, e três notificações de Zika. Na segunda semana (7 a 13 de janeiro) foram 856 de Chikungunya, 499 de Dengue e duas notificações de Zika. Na terceira (14 a 20 de janeiro) foram 975 de Chikungunya, 739 de Dengue e uma notificação de Zika. Na quarta (21 a 27 de janeiro) foram 1074 de Chikungunya e 599 de dengue. Na quinta (28/01 a 03/02) foram 40 de Chikungunya e 32 Dengue. Até o momento são 3.314 casos confirmados de Chikungunya e 2.087 de Dengue.

ROTEIRO FUMACÊ

Quinta-feira, 15

5h às 9h – Jardim dos Pequis, Belo Vale I e Belo Vale II

16h às 21h – Belo Vale I (continuação), Iraque e Orozimbo Macedo

Sexta-feira, 16

5h às 9h – Bernardo Valadares e Verde Vale

16h à 21h – Verde Vale (continuação) e Cidade Nova

Sábado, 17

5h às 9h – Nova Cidade, Glória e Jardim Europa

16h à 21h – Jardim Europa (continuação), Alex Paiva e Funcionários

Domingo, 18

5h às 9h – Esperança e Aeroporto

16h à 21h – Aeroporto (continuação) e Interlagos I

Segunda, 19

5h às 9h – Interlagos II e Luxemburgo

16h à 21h – Luxemburgo (continuação), Kwit e São Vicente

