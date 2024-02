O limão faz muito bem para a saúde: conheça OITO benefícios incríveis

O limão é um ingrediente amplamente utilizado na culinária devido ao seu sabor refrescante e versatilidade, sendo facilmente encontrado em muitos quintais devido à sua popularidade. Reconhecido por suas propriedades nutricionais, o limão já foi alvo de diversas informações falsas, como a alegação de que seu suco, combinado com laranja e mel, poderia proteger ou curar da COVID-19. Embora seja rico em benefícios para a saúde, o limão não possui esse poder milagroso, mas tem sido utilizado desde tempos antigos no tratamento do escorbuto, uma doença causada pela deficiência de vitamina C, mesmo antes da descoberta da vitamina.

Foto: Reprodução

Além da vitamina C, o limão contém outras substâncias importantes, como folato, flavonoides, ácidos fenólicos, cumarinas, ácidos carboxílicos e aminoácidos. Tradicionalmente utilizado para aliviar dores de estômago e sintomas de resfriados, seus benefícios vão, além disso:

- Ajuda a prevenir infecções;

- O citrato presente no limão ajuda a prevenir a formação de pedras nos rins;

- É indicado no tratamento do escorbuto, dores de garganta e febre;

- Também é recomendado para casos de hipertensão, reumatismo e cálculos renais;

- Possui propriedades antibacterianas, antifúngicas, anti-inflamatórias, anticâncer, hepatoprotetoras e cardioprotetoras;

- Melhora a absorção de ferro não-heme de alimentos como vegetais verdes, beterrabas e feijões;

- Auxilia no processo de cicatrização e estimula a síntese de colágeno;

- Contribui para reduzir a queimação estomacal devido ao seu alto teor de ácido cítrico.

Segundo a nutricionista Jessica Ferreira, especialista em nutrição esportiva e doenças cardiovasculares, o ácido cítrico presente no limão, que corresponde a cerca de 5 a 7% de sua composição, ao ser ingerido e oxidado, age como um alcalinizante, neutralizando a acidez interna e estabilizando o pH do sangue.

Embora muito se fale sobre os supostos poderes detox, emagrecedores e fortalecedores do sistema imunológico do limão, é importante esclarecer alguns mitos e verdades com a orientação de um profissional da área nutricional.

da redação