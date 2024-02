Prefeitura amplia equipes de combate ao Aedes aegypti inclusive aos sábados e anuncia novos plantões

Dando continuidade aos trabalhos de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, a Prefeitura de Sete Lagoas acaba de ampliar as equipes que atuam na ponta, vistoriando imóveis, identificando focos e aplicando inseticidas contra o mosquito.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A Coordenação da Epidemiologia se reuniu, na manhã desta sexta-feira, 16, com supervisores de campo do Controle das Arboviroses para discutir novas estratégias para avançar no combate ao mosquito. Entre as ações, está o aumento do número de equipes na aplicação de inseticidas utilizando o UBV Leve (fumacê costal), incrementando as ações durante a semana e realizando ações também aos sábados, de 08h às 14h.

"Nós tínhamos duas equipes de aplicação e aumentamos para cinco, com a previsão para aumentar ainda mais. Neste sábado, 17, daremos sequência ao mutirão de limpeza que já iniciamos no bairro Catarina, recolhendo inservíveis, identificando focos e orientando os moradores. Também estaos programando um Dia D de Combate ao Aedes no próximo dia 24, sábado, além de iniciarmos mutirões de limpeza em vários bairros do município", anuncia Adriano Souza, gerente do Centro de Controle de Arboviroses do Município.

Unidades de Saúde abertas

Além de atuar na causa, a Secretaria Municipal de Saúde também segue investindo na consequência. Por isso, várias unidades de saúde seguirão com horário de funcionamento ampliado. Nesta sexta-feira, 16, por exemplo, ficam abertas até às 20h: ESF CDI I, ESF Alvorada, Centro de Saúde Várzea, ESF São Geraldo, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, UBS Orozimbo Macedo, UBS Nossa Senhora das Graças e UBS Cidade de Deus. Já no sábado, 17, estarão abertas de 08h às 16h as seguintes unidades de saúde: Centro de Saúde Várzea, ESF CDI I, UBS Nossa Senhora das Graças e UBS Luxemburgo.

"A estratégia faz parte de uma operação especial somente para receber pessoas que estejam com suspeita de Dengue, Chikungunya ou Zika. É importante lembrar que todas as ESFs do município estão preparadas para o atendimento de casos suspeitos dessas doenças de 07h às 16h. Porém, as unidades específicas do plantão estão estendendo o horário para oferecer maior apoio assistencial ao usuário neste período de epidemia", reforça o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

PLANTÃO – sexta-feira, 16/02, até 20h

ESF CDI I - 3773-4114 - Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

- 3773-4114 - Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 ESF Alvorada - 3772-2193 - Rua Mario Reis, 84

- 3772-2193 - Rua Mario Reis, 84 Centro de Saúde Várzea - 3774-6464 - Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267

- 3774-6464 - Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267 ESF São Geraldo - 3776-7881 - Rua Joaquim Murtinho, 109

- 3776-7881 - Rua Joaquim Murtinho, 109 UBS Luxemburgo - 3776-8394 - Rua Itambacuri, 182

- 3776-8394 - Rua Itambacuri, 182 UBS Belo Vale - 3771-9831 - Rua Oscar Padilha, 625

- 3771-9831 - Rua Oscar Padilha, 625 UBS Orozimbo Macedo - 3772-3265 - Rua Cuba, 524

- 3772-3265 - Rua Cuba, 524 UBS Nossa Senhora das Graças - 3775-2925/3776-7828 - Rua Felipe Dos Santos, 1331

- 3775-2925/3776-7828 - Rua Felipe Dos Santos, 1331 UBS Cidade de Deus - 3773-5132 - Rua Prefeito Euro Andrade, 41

PLANTÃO – sábado, 17/02, 08h às 16h

Centro de Saúde Várzea - 3774-6464 - Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267

- 3774-6464 - Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267 ESF CDI I - 3773-4114 - Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

- 3773-4114 - Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 UBS Nossa Senhora das Graças - 3775-2925/3776-7828 - Rua Felipe Dos Santos, 1331

- 3775-2925/3776-7828 - Rua Felipe Dos Santos, 1331 UBS Luxemburgo - 3776-8394 - Rua Itambacuri, 182

