TDAH: Razões por trás do aumento nos diagnósticos do transtorno

Para muitos, parece que, ao contrário de algumas décadas atrás, os diagnósticos do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) estão se tornando mais comuns, levantando algumas questões: quais podem ser as causas possíveis e realmente está havendo um aumento nos casos?

Imagem ilustrativa

Ao desconsiderar situações em que o TDAH está associado a outras características que podem corresponder a diferentes condições, ou mesmo a comportamentos que qualquer pessoa pode apresentar, como inquietude, algumas causas estão sendo relacionadas a um possível aumento nos casos. Uma delas é o uso excessivo de tecnologia. Embora a tecnologia possa otimizar o trabalho e tornar o dia a dia mais prático, o excesso de informações, notificações e distrações pode estar sobrecarregando a mente e contribuindo para o desenvolvimento desse quadro.

Por outro lado, em debates sobre essas possibilidades, há quem sugira que a popularização do transtorno contribui para uma certa tendência no diagnóstico. O diagnóstico rápido, juntamente com o aumento das prescrições de medicamentos, preocupa especialistas. É justamente por causar tantas dificuldades e impactos no dia a dia que o TDAH merece ser levado a sério.

TDAH e suas nuances

Embora seja um transtorno com predisposição genética e que possa se manifestar durante a infância, o TDAH também pode surgir mais tarde, na vida adulta. No entanto, devido à percepção equivocada de que apenas os sintomas mais evidentes são indicativos reais do transtorno, nem todos buscam ajuda de um profissional especializado.

Ainda é difícil estimar até que ponto isso está acontecendo, tanto considerando os riscos da tecnologia e seus efeitos, quanto ponderando sobre a falta de diagnóstico adequado. Um meta-estudo publicado no Journal of Global Health forneceu dados sobre a proporção de adultos com TDAH, tanto aqueles com manifestações desde a infância quanto aqueles com sintomas independentes.

Enquanto o TDAH persistente desde a infância está presente em 2,58% dos adultos, a proporção de indivíduos com sintomas de TDAH é ainda maior, alcançando 6,76%. Na prática, isso equivale a 366,33 milhões de adultos com o transtorno em todo o mundo - mais do que a população do Brasil (203,06 milhões de habitantes, segundo o Censo de 2022).

Um cenário desafiador

De acordo com outro estudo publicado na Epic Research, o aumento nos diagnósticos foi observado em todas as faixas etárias nos últimos anos. Globalmente, a prevalência aumentou de 0,34% (em 2020) para 0,64% (em 2022) entre pessoas de 30 a 49 anos. Além disso, entre as mulheres (entre 23 e 29 anos e de 30 a 49 anos), a prevalência dos casos duplicou entre 2020 e 2022.

Os pesquisadores envolvidos nesse estudo sugerem que essa percepção é um forte indicativo de que "as mulheres tendem a ser diagnosticadas com TDAH mais tarde na vida do que os homens". Em resumo, é uma nova faceta adicionada a um cenário já bastante delicado e desafiador, que merece reflexão.

Vale ressaltar que o tratamento é importante por dois motivos: melhora substancial na qualidade de vida e menor probabilidade de desenvolver outras doenças que tendem a surgir em pessoas com TDAH, como demência.

Da Redação com Mega curioso