MG recebe doses da vacina contra dengue em março; veja quem será imunizado

Minas Gerais aguarda a chegada das primeiras doses da vacina contra a dengue em março, destinadas à imunização de crianças de 10 e 11 anos em 22 municípios selecionados pelo Ministério da Saúde.

Foto: Divulgação

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, em coletiva realizada nesta sexta-feira (16), a expectativa é que o estado receba o suficiente para cobrir essa faixa etária nos municípios elegíveis da Região Metropolitana e do Vale do Aço. A distribuição das vacinas será imediata após o recebimento pelo Ministério da Saúde.

Baccheretti ressaltou que o estado incentivará a vacinação das crianças nas escolas, considerando que o ambiente escolar é propício para atingir esse público-alvo.

O Brasil torna-se pioneiro ao oferecer o imunizante Qdenga contra a dengue na rede pública. No entanto, a quantidade disponibilizada pela fabricante japonesa Takeda é limitada. Por isso, o Ministério da Saúde priorizou a vacinação de pessoas de 10 a 14 anos em municípios de grande porte e com alta incidência do sorotipo 2 da dengue, incluindo cidades próximas a essas áreas.

Os 22 municípios mineiros selecionados para receber as doses são: Antônio Dias, Belo Horizonte, Belo Vale, Caeté, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Jaboticatubas, Jaguaraçu, Marliéria, Moeda, Nova Lima, Nova União, Pingo-d’Água, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira e Taquaraçu de Minas.

O secretário Fábio Baccheretti informou que o estado enfrenta o maior pico de casos de dengue de sua história, com 67.592 diagnósticos confirmados e 194.801 prováveis, além de 18 mortes confirmadas, destacando a urgência da vacinação.

