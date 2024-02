Chikungunya: Risco de morte persiste até três meses após o início dos sintomas, revela pesquisa

Um estudo recentemente divulgado na revista científica The Lancet Infectious Diseases revela que o perigo de óbito devido à chikungunya continua mesmo após a fase aguda da doença. Ao analisar uma amostra da população brasileira entre 2015 e 2018, a principal conclusão do estudo, segundo o pesquisador Thiago Cerqueira, foi destacar a persistência do risco de morte até três meses após o início dos sintomas, ultrapassando a fase inicial da enfermidade, que compreende os primeiros 14 dias.

Foto: Reprodução Internet

Pesquisas anteriores avaliaram as complicações pós-infecção e indicaram o risco de gravidade em associação com condições crônicas, principalmente a diabetes. Outros estudos investigaram o aumento da mortalidade devido às complicações da doença. No entanto, não foram encontrados estudos comparativos sobre o risco de morte entre pessoas expostas e não expostas ao vírus.

O novo estudo examinou o risco de morte em indivíduos infectados pela chikungunya durante dois anos após o surgimento dos primeiros sintomas. Os resultados evidenciaram um aumento no risco de mortalidade natural, bem como um aumento no risco de morte associado a outras doenças dentro de 84 dias após o início dos sintomas.

Thiago destaca que "normalmente, a característica mais evidente da chikungunya é a dor nas articulações, muitas vezes sendo a única condição considerada pelos profissionais de saúde. A pesquisa revela e quantifica possíveis complicações após a doença, enfatizando a necessidade de uma abordagem mais atenta aos casos da doença".

Ele também ressalta a importância de não negligenciar outras doenças transmitidas pelo Aedes, especialmente a chikungunya, cujos casos também estão aumentando em diversas cidades no país. Embora os números não sejam tão expressivos quanto os da dengue, também estão em crescimento. O estado de São Paulo, por exemplo, enfrenta um aumento de 26% no número de infecções.

Da Redação com Agência Globo