Prefeitura de Sete Lagoas capacita Agentes Comunitários de Saúde no combate à Dengue, Zika e Chikungunya

A Prefeitura de Sete Lagoas segue colocando em prática seu planejamento no combate à epidemia de Dengue, Zika e Chikungunya que vem atingindo todo o estado e também o país. Ampliação do horário de funcionamento de várias unidades de saúde (inclusive aos sábados), novos protocolos de atendimento na UPA 24 Horas, contratação de mais agentes de saúde e agentes de endemias, aplicação de fumacê, reforço nas equipes de capina e limpeza da Codesel, entre outras ações, fazem parte dos trabalhos.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Assim, na tarde desta segunda-feira, 19, a Secretaria Municipal de Saúde - por meio da Atenção Primária e da equipe de combate às Arbovirores - deu sequência às ações por meio de uma importante capacitação junto aos agentes comunitários de saúde (ACS) realizada no auditório do Unifemm, com a participação de quase 300 profissionais. "Estamos diante de um grave problema de saúde pública. Nosso desafio é trabalhar a consciência de cada cidadão quanto aos fatores que determinam essas doenças e de que maneira podemos concentrar esforços para buscar seu controle", explicou o secretário da pasta, Dr. Marcelo Fernandes.

De acordo com o gerente do Centro de Controle de Arboviroses do Município, Adriano Souza, para afastar definitivamente esse perigo que ameaça a todos, a principal arma é a informação. "Destacamos o poder dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias enquanto profissionais na ponta do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e seu poder enquanto agentes de transformação social junto à comunidade", disse.

Na ocasião, a enfermeira responsável pela Educação Permanente, Protocolos e Padronizações da Atenção Primária à Saúde (APS), Thaís Costa Tavares, ministrou uma palestra sobre o tema. "Contamos com o apoio de todos nesse momento. Combater a proliferação do mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya, o Aedes aegypti, é um dever não só dos profissionais de saúde, mas de toda a população", afirmou.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM