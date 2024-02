Sete Lagoas: Unidades de Saúde seguem com horários ampliados exclusivamente para atender suspeitas de Dengue

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - continua ampliando o horário de atendimento de plantão em algumas unidades de saúde exclusivamente para atender a casos de suspeita de Dengue, Zika ou Chikungunya. Nesta e na próxima semana, de 19 a 23 e de 26 a 1º, nove unidades de saúde terão seu horário estendido até às 20h. Já no sábado, 24, serão quatro unidades.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A estratégia faz parte de uma operação especial somente para receber pessoas que estejam com suspeita de Dengue, Chikungunya ou Zika. "É importante lembrar que todas as ESFs do município estão preparadas para o atendimento de casos suspeitos dessas doenças de 07h às 16h. Porém as unidades específicas do plantão estão estendendo o horário oferecer maior apoio assistencial ao usuário neste período de epidemia", reforça o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

A ação se dará nas seguintes unidades:

ESF CDI I - 3773-4114 - Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

- 3773-4114 - Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 ESF Alvorada - 3772-2193 - Rua Mario Reis, 84

- 3772-2193 - Rua Mario Reis, 84 Centro de Saúde Várzea - 3774-6464 - Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267

- 3774-6464 - Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267 ESF São Geraldo - 3776-7881 - Rua Joaquim Murtinho, 109

- 3776-7881 - Rua Joaquim Murtinho, 109 UBS Luxemburgo - 3776-8394 - Rua Itambacuri, 182

- 3776-8394 - Rua Itambacuri, 182 UBS Belo Vale - 3771-9831 - Rua Oscar Padilha, 625

- 3771-9831 - Rua Oscar Padilha, 625 UBS Orozimbo Macedo - 3772-3265 - Rua Cuba, 524

- 3772-3265 - Rua Cuba, 524 UBS Nossa Senhora das Graças - 3775-2925/3776-7828 - Rua Felipe Dos Santos, 1331

- 3775-2925/3776-7828 - Rua Felipe Dos Santos, 1331 UBS Cidade de Deus - 3773-5132 - Rua Prefeito Euro Andrade, 41

Já no sábado, 24 de fevereiro, o horário de atendimento será de 08h às 16h, nas seguintes unidades:

ESF CDI I - 3773-4114 - Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

- 3773-4114 - Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 Centro de Saúde Várzea - 3774-6464 - Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267

- 3774-6464 - Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267 UBS Luxemburgo - 3776-8394 - Rua Itambacuri, 182

- 3776-8394 - Rua Itambacuri, 182 UBS Nossa Senhora das Graças - 3775-2925/3776-7828 - Rua Felipe Dos Santos, 1331

Cuidados básicos podem ajudar no combate à dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti (vetor responsável pela transmissão da dengue, Zika vírus e febre chikungunya). Verificar se a caixa d’água está bem tampada, deixar as lixeiras bem tampadas, colocar areia nos pratos de plantas, recolher e acondicionar o lixo do quintal, limpar as calhas, cobrir piscinas, tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários, limpar a bandeja externa da geladeira estão entre eles. "Vamos juntos combater o mosquito transmissor. Quando a população participa, o resultado aparece. Faça sua parte", finaliza o secretário.

Com Prefeitura de Sete Lagoas