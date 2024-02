Dengue assintomática: ‘infecção silenciosa’ e ‘risco invisível’ preocupam autoridades

A dengue assintomática, uma forma da doença que não apresenta sintomas visíveis, preocupa as autoridades de saúde devido à sua gravidade e ao papel que desempenha no aumento da "transmissão silenciosa" dos casos. Essa condição pode afetar pessoas de todas as idades, inclusive crianças, e estima-se que represente entre 70% e 80% dos casos de dengue, tornando o controle da doença mais desafiador devido à dificuldade de identificação e tratamento precoce.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Mesmo na ausência de sintomas, o vírus da dengue pode permanecer no sangue, permitindo que o mosquito Aedes aegypti pique a pessoa infectada e transmita a doença para outras, o que contribui para a ampliação da crise sanitária no Brasil.

De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, em 2024, o Brasil registrou 113 mortes relacionadas à dengue, além de mais de 653 mil casos prováveis da doença. Isso significa que, para cada 100 mil habitantes do país, 321,9 foram infectados com dengue.

Da Redação com Itatiaia