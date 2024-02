Saúde masculina: cada vez mais homens perdem pênis amputado; saiba porquê

Um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revela um aumento preocupante no número de amputações de pênis no Brasil. Entre 2013 e 2022, cerca de 19,9 mil homens foram diagnosticados com câncer de pênis, e 5,6 mil deles precisaram ter o órgão amputado devido à gravidade da doença. Uma média de pouco mais de dez amputações por semana.

Foto: Reprodução/ Internet

A principal causa do aumento é a falta de informação e a vergonha que os homens sentem em falar sobre sua saúde. Muitos ignoram os sintomas ou procuram ajuda médica tardiamente, quando o câncer já está em estágio avançado, exigindo a amputação.

A amputação do pênis pode ter um impacto psicológico devastador nos homens, levando a sentimentos de depressão, ansiedade e perda da identidade masculina.

De acordo com a SBU, quatro ações ajudam na prevenção do câncer de pênis. São elas:

Limpeza adequada do pênis com água e sabão puxando o prepúcio para higiene da glande. A limpeza deve ser realizada todos os dias e após as relações sexuais.

Tomar a vacina do HPV disponível gratuitamente pelos SUS.

Realização da postectomia (retirada do prepúcio) quando essa pele que encobre a cabeça do pênis não permite a higienização correta.

‍Uso de preservativo para evitar contaminação por ISTs como o HPV.

Como higienizar o pênis? A lavagem é simples e deve ser feita com água e sabão, na hora do banho mesmo.

Para limpar o pênis, o homem precisa afastar o prepúcio e expor a cabeça do órgão, conhecida como glande.

A urina embaixo da pele (prepúcio) é ácida e pode causar fibrose, inflamação. A lavagem feita com água e sabão salva todo o risco de ter um tumor de pênis ou doença mais grave. Também vale ressaltar que não é necessário lavar o pênis a cada micção ou passar alguma pomada, antisséptico.

A falta de acesso à saúde de qualidade também contribui para o problema. Homens de baixa renda e residentes em áreas remotas têm menos chances de receber o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

É importante que os homens fiquem atentos aos sinais de alerta do câncer de pênis, como:

Feridas que não cicatrizam

Alterações na cor da pele

Espessamento da pele

Nódulos ou úlceras

Mau odor ou secreções

O diagnóstico precoce do câncer de pênis aumenta significativamente as chances de cura. Se você notar qualquer um dos sintomas mencionados, procure um médico imediatamente.

No mundo, o Brasil é o terceiro país onde mais homens morrem de câncer de pênis. O tratamento depende do estágio da doença e pode incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

Da redação

Fontes: SBU, G1 e BBC