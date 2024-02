Minas Gerais recebe primeiro lote da vacina contra dengue; veja os municípios contemplados

O primeiro lote da vacina contra a dengue, composto por 78.790 doses, chega em Minas Gerais nessa quinta-feira (22). Devido à capacidade limitada de fornecimento do imunizante pelo fabricante, neste momento, apenas crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos serão protegidos.

Imagem Ilustrativa

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que a distribuição às unidades regionais de saúde ocorrerá logo após o recebimento da remessa. No total, 22 municípios estão designados para receber as primeiras doses da vacina.

Os critérios para a seleção das cidades seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde. As regiões escolhidas atendem a três critérios: possuem pelo menos um município de grande porte, com mais de 100 mil habitantes, registraram alta transmissão de dengue nos anos de 2023 e 2024 e apresentam maior predominância do sorotipo DENV-2.

Confira abaixo os primeiros municípios selecionados:

Antônio Dias

Belo Horizonte

Belo Vale

Caeté

Coronel Fabriciano

Córrego Novo

Dionísio

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Marliéria

Nova Lima

Nova União

Pingo-d’Água

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Sabará

Santa Luzia

Santa Maria de Itabira

Taquaraçu de Minas

Timóteo

Raposos

Da Redação com Hoje em Dia