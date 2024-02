Dia D de combate ao Aedes teve conscientização e mutirão de limpeza em dezenas de bairros de Sete Lagoas

O sábado, 24 de fevereiro, foi marcado por uma união de esforços para combater focos do mosquito Aedes aegypti e ainda conscientizar. Estes foram os objetivos do Dia D que teve como principais ações uma blitz educativa no Terminal Urbano e em ruas próximas e o mutirão de limpeza de maneira simultânea em quase 30 bairros. A iniciativa foi uma parceria entre Prefeitura de Sete Lagoas, Governo do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Hemominas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O Dia D foi um sucesso, mas a Prefeitura mantém uma verdadeira força-tarefa em operação durante sete dias da semana para combater o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika. Limpeza de áreas públicas, utilização do carro fumacê em duas frentes, fumacê costal e ainda o aumento considerável nas equipes de atendimento nas unidades de saúde fazem parte deste processo. “Sete Lagoas possuiu mais de 100 mil casas e mais de 80% dos focos estão nessas residências. Estamos fazendo nossa parte com várias ações, mas precisamos que o cidadão se conscientize e entre nesta guerra. Agradeço todos os servidores municipais que se dedicam em varias ações neste enfrentamento”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

Os mutirões foram realizados os durante todo o sábado, mas o Dia D busca, principalmente, a mobilização de toda a população na luta para eliminar criadouros do mosquito. “Precisamos muito do apoio da população. Todos devem evitar acumuladores de água em suas casas e ainda disponibilizar entulhos e materiais inservíveis para recolhimento durante os mutirões. Com esta união vamos vencer esta guerra”, alertou Dr. Marcelo Fernandes, secretário Municipal de Saúde.

Os mutirões no Dia D chegaram aos bairros seguintes bairros: São Francisco, Nossa Senhora das Graças, Recanto da Serra, Santa Luzia, Eldorado, Universitário, Santo Antônio, São Geraldo, Itapuã I, Itapuã II, Vila Brasil, Fátima, Boa Vista, Brejinho, Jardim dos Pequis, Kuwait, Canadá, Monte Carlo, CDI, Golden Ville, Jardim Primavera II e Ondina Vasconcelos. Esta semana, mais de 120 servidores estão no bairro Padre Teodoro realizando o mutirão, uma parceria entre secretarias municipais e a Codesel.

Com Prefeitura de Sete Lagoas