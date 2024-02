Boletim: Sete Lagoas registra mais uma morte por Chikungunya

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta segunda-feira (26) confirma mais um óbito por chikungunya em Sete Lagoas, totalizando quatro mortes pela doença no município. Com este novo caso, o estado registra sete óbitos por chikungunya.

Foto: Reprodução/Internet

Até o dia 26 de fevereiro, o estado contabilizou 33.833 casos prováveis de chikungunya, com 21.688 confirmações. Sete Lagoas é o município com o maior número de óbitos pela doença no estado, com quatro mortes e 4.424 casos confirmados.

Em relação à dengue, foram notificados 311.063 casos prováveis, dos quais 108.027 foram confirmados. Foram registrados 35 óbitos confirmados pela doença e 176 estão em investigação. Em Sete Lagoas, foram notificados 2.969 casos de dengue e um óbito.

Djhéssica Monteiro