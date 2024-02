Pacientes do Dona Sílvia passam a contar com serviços odontológicos no ESF Cidade de Deus

Com o objetivo de oferecer mais serviços públicos gratuitos de saúde à população do bairro Dona Silvia, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - passa a oferecer, a partir da próxima segunda-feira, 4 de março, atendimento odontológico aos moradores na UBS Cidade de Deus (Rua Prefeito Euro Andrade, 41). "A partir da semana que vem, nós vamos fazer uma triagem dos pacientes, onde esses pacientes vão realizar o tratamento odontológico lá na UBS Cidade de Deus, toda segunda-feira, de 15h às 19 h", explica a Referência Técnica da Odontologia no Município, Mercionara Machado.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

De acordo com o secretário municipal adjunto de Saúde, Alber Alípio, o novo serviço ampliará a abrangência dos atendimentos aos moradores do bairro Dona Silvia, reduzindo uma fila de espera de cerca de 200 pacientes, mas a população também deve colaborar. "Infelizmente cerca de 50% dos pacientes praticam o absenteísmo, que é a falta não justificada a essas consultas. Isso prejudica o serviço de saúde e impede que outra pessoa necessitada possa ser tratada naquele dia e horário. Então, é importante não faltar e, se for faltar, avisar com antecedência para que outro paciente possa ser atendido", ressalta Alber.

"Quero agradecer ao Alber, da nossa Secretaria Municipal de Saúde, ao nosso secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz, que também está nos ajudando a desenvolver essa região, à nossa comunidade, que depende muito do serviço público, e à toda a equipe do ESF Dona Silvia", do serviço público aqui", reconheceu o líder comunitário do bairro, Cristiano Morais. "Não faltem às consultas. É importante para vocês e importante para a nossa organização", reitera o secretário Edmundo Diniz.

Com Prfeitura de Sete Lagoas - ASCOM