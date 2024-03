Brasil soma mais de 1 milhão de casos de dengue somente em 2024

Nesta quinta-feira, 29, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de dengue em 2024, incluindo confirmados e suspeitos, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde.

Foram registrados 1.017.278 casos nas primeiras oito semanas deste ano, um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registrados 207.475 casos. Até agora, 214 pessoas morreram de dengue este ano e outras 687 mortes estão sendo investigadas. No mesmo período do ano anterior, houve 149 mortes.

Foto: Reprodução/Internet

A taxa de incidência da doença no Brasil é de 501 casos prováveis por 100 mil habitantes, aproximando-se da taxa registrada em todo o ano de 2023, que foi de 777 infecções por 100 mil pessoas.

O Distrito Federal lidera a lista de unidades federativas com a maior taxa de incidência, com 3.612 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, aparecem Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Goiás.

Segundo o Ministério da Saúde, é provável que o Brasil registre o dobro de casos de dengue este ano em comparação com 2023. No ano passado, o país teve 1.658.816 infecções prováveis.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, explicou que o aumento se deve ao histórico de aumento em 2023 e a dois fatores: mudanças climáticas e circulação de mais de um sorotipo de dengue.

O ministério informou que o número de casos registrados no início deste ano apresenta um padrão atípico quando comparado à série histórica da proliferação da doença. A pasta vê uma antecipação do pico de casos para os primeiros dois meses do ano.

Devido ao alto número de casos, o Distrito Federal e mais seis Estados decretaram situação de emergência. São eles: Acre, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

O governo federal destinou R$ 1,5 bilhão de recursos para os Estados e municípios utilizarem no combate e tratamento da dengue.

O Ministério da Saúde também fechou parceria com governos estaduais e municipais para a realização do “Dia D” de mobilização nacional contra a dengue. O tema será “10 minutos contra a dengue” e acontece no próximo sábado, 2.

O governo estima que cerca de 75% dos focos de dengue estão nas residências. O “Dia D” pretende conscientizar a população a acabar com os focos. Veja algumas instruções do ministério: