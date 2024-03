Sintomas de verme: conheça sinais mais comuns, o que fazer e como prevenir

As doenças parasitárias, conhecidas como verminoses, são causadas por vermes que normalmente se alojam no intestino, mas também podem afetar outros órgãos, como cérebro, pulmões e fígado. Os sintomas variam dependendo do tipo de parasita.

O tratamento adequado para vermes intestinais é de suma importância para a saúde humana. As infecções por vermes podem causar uma série de problemas de saúde, incluindo dor abdominal, perda de apetite, anemia, e em casos graves, podem levar a complicações como obstrução intestinal. Além disso, em crianças, as infecções por vermes podem causar desnutrição e dificuldades de aprendizado. Portanto, é crucial tratar essas infecções prontamente para evitar esses problemas de saúde e garantir o bem-estar geral do indivíduo. A prevenção, através de boas práticas de higiene e saneamento adequado, também desempenha um papel vital na redução da incidência de infecções por vermes. Imagem ilustrativa - Fonte da imagem: www.souenfermagem.com.br

As verminoses mais comuns incluem:

Ascaridíase (também conhecida como lombriga);

Teníase (provocada pelos parasitas Taenia solium e Taenia saginata);

Esquistossomose (conhecida popularmente como barriga d’água);

Ancilostomose (ou amarelão);

Oxiuríase.

Principais sintomas das verminoses

Os sintomas das verminoses dependem da doença específica e do órgão afetado. Em geral, podem incluir:

Dor ou desconforto abdominal, quando o parasita está no trato intestinal;

Náuseas e vômitos, pois irritam o estômago;

Coceira na região anal;

Diarreia, que pode ser acompanhada de muco ou sangue nas fezes;

Fadiga; Sonolência; Falta de ar;

Febre; Aumento do fígado ou baço;

Perda de peso e desnutrição, pois interferem na absorção de nutrientes;

Prisão de ventre e gases;

Distúrbios do sono; Irritação da pele e alergias;

Dores musculares e articulares.

É importante ressaltar que nem todas as pessoas infectadas por vermes apresentam sintomas, especialmente quando a infecção é leve.

Como é realizado o diagnóstico? O diagnóstico é feito após o médico avaliar as queixas do paciente, seus sintomas e seu histórico médico. Em seguida, são solicitados exames.

da redação