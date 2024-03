Insônia? Conheça 6 chás que podem ajudar a melhorar seu sono

A insônia pode afetar negativamente o humor, a disposição e a saúde em geral. No entanto, existem hábitos que podem combater esse problema. Um deles é o consumo de chás para dormir, que pode aprimorar a qualidade do sono.

Conforme a ABS (Associação Brasileira do Sono), 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia, que pode estar associada a doenças cardiovasculares, depressão e obesidade. O tratamento não se concentra principalmente em medicamentos, mas em terapias, higiene do sono, técnicas de relaxamento e controle dos estímulos que mantêm esse estado de alerta.

Foto: setorsaude.com.br

Os chás, com seu potencial terapêutico, podem auxiliar nesse processo de melhora. Enquanto algumas bebidas devem ser evitadas, como café, alguns tipos de chás (preto, verde, branco) e chocolate após as 14h por conterem cafeína, a ingestão de chás com ervas terapêuticas com poder tranquilizante pode melhorar a capacidade de adormecer e continuar dormindo.

Aqui estão seis chás que podem ajudar a melhorar o sono:

Chá de Camomila: A camomila é uma erva suave, rica em apigenina, uma flavona com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antibacterianas e antivirais. Ela possui nutrientes que proporcionam efeito tranquilizante. Chá de Erva-cidreira: Também conhecida como Melissa officinalis, a erva-cidreira é membro da família da hortelã e tem um cheiro ligeiramente adocicado e cítrico. Normalmente, é usada como medicamento antiviral, antibacteriano e para alívio dos sintomas de ansiedade, insônia e melhora do humor. Chá de Passiflora: Estudos sugerem que o chá de passiflora atua aumentando o GABA, um aminoácido que reduz a atividade no sistema nervoso central. Isso resulta em relaxamento, melhora do humor e do sono, diminui sintomas de ansiedade e estresse. Chá de Valeriana: A valeriana é uma planta perene nativa da Europa e da Ásia e agora também cresce na América do Norte. É usada para tratar uma série de condições, incluindo insônia. Chá de Lavanda: A lavanda é conhecida por suas propriedades calmantes e relaxantes, e tem sido usada para aliviar a insônia, ansiedade e depressão. Chá de Magnólia: As cascas das árvores de magnólia têm sido usadas na medicina tradicional chinesa há milhares de anos. Elas são ricas em compostos que podem beneficiar a saúde do cérebro e podem ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e insônia.

da redação com Viva Bem