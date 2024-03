Muito além da musculação: saiba outros benefícios do whey protein

Queridinho dos praticantes de musculação, o whey protein é uma proteína extraída do soro do leite, com alto valor biológico. O produto foi popularizado inicialmente por atletas de alta performance. No entanto, a função do whey protein não se limita apenas ao ganho de massa muscular. Para entender melhor como funciona o suplemento, basta ter em mente que ele é uma fonte de proteína prática.

Foto: Terra / ilustração

“Em primeiro lugar, temos que ver o peso da pessoa e calcular o mínimo de proteína que ela precisa ingerir diariamente, tendo em mente a função renal dela. Só que é quase impossível, pela alimentação, atingir a quantidade ideal de proteína diária, por isso é preciso saber o quanto se ingere de proteína na alimentação e, por muitas vezes, usar suplementos proteicos”, explica a Dra. Gabriela Irvolino, médica endocrinologista titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

“Por isso, eu calculo a quantidade de proteína e oriento o quanto cada alimento tem de proteína e aí, o paciente vai saber o quanto de proteína ele deverá ingerir por dia. Como a alimentação não muda muito, durante uma semana a pessoa já poderá calcular a quantidade ideal diária e se precisar ela usará suplementos, como o whey protein. Isso também podemos fazer com pessoas vegetarianas, usando outras fontes de proteína”, completa a especialista.

Dessa maneira, separamos outros bons benefícios que o consumo adequado de whey protein, para completar a necessidade proteica do organismo, pode proporcionar:

Perda de peso: alimentos proteicos em geral, como o whey protein, são os que mais oferecem densidade de nutrientes. O que serve de gatilho para que os hormônios da saciedade causem o conforto que interrompe a vontade de comer exageradamente. Longevidade saudável: nos anos da maturidade, doses extras de aporte proteico ajudam a prevenir a perda de musculatura e massa óssea. Algo capaz de preservar as artérias, cartilagens e articulações, além de evitar o desenvolvimento de rugas e envelhecimento dos tecidos. Por isso, o consumo de whey é altamente recomendado nesta fase da vida.

Como escolher o suplemento certo

Agora que você já sabe os principais benefícios do whey, provavelmente quer saber como escolher o suplemento ideal. Isso depende do seu objetivo. Se você é uma pessoa magra, que está em uma dieta de ganho de massa muscular, pode ser interessante ter um acréscimo de gorduras e carboidratos na dieta.

Agora, se o seu objetivo é apenas bater a quantidade ideal de proteínas para conseguir eliminar gordura corporal sem perder músculos, é melhor optar por um whey que tenha pouca quantidade de carboidratos e gorduras.

Contudo, o ideal é procurar a orientação de um profissional de nutrição. Ele saberá avaliar o seu estágio atual e seus objetivos. Dessa maneira, poderá te indicar o produto mais adequado. Lembrando que os nutrientes presentes no whey protein também são encontrados em uma alimentação equilibrada e bem calculada.

Com Sport Life Brasil