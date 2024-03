Mosquito Aedes aegypti pode trazer Dirofilariose aos pets; veja o que é

Uma das perguntas mais feitas recentemente, 'cachorros podem ser infectados pelo vírus da dengue?' Em relação aos cães e a dengue, é importante entender que, embora possam ser infectados pelo vírus, eles não são hospedeiros ideais para a replicação viral. Estudos científicos mostram que os cães têm uma resposta imune diferente dos humanos à infecção pelo vírus da dengue. Mas esse seria o único risco que o mosquito pode trazer ao seu pet?

Uma pesquisa publicada na revista “Veterinary Microbiology” em 2015, intitulada “Immune response of dogs to the Dengue virus”, examinou a resposta imunológica de cães ao vírus da dengue. O estudo concluiu que os cães podem ser infectados pelo vírus, mas geralmente não desenvolvem sintomas clínicos da doença. Eles podem apresentar uma resposta imune que limita a replicação viral, resultando em uma carga viral baixa e transitória.

Outro estudo, conduzido pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Brasil, e publicado na revista “PLoS Neglected Tropical Diseases” em 2014, investigou a infecção experimental de cães pelo vírus da dengue. Os resultados mostraram que, embora os cães possam ser infectados e desenvolver anticorpos contra o vírus, eles não desenvolvem os sintomas clínicos da dengue observados em humanos.

Mas podem disseminar o vírus?

Apesar dos cães não serem considerados hospedeiros amplificadores do vírus da dengue, eles ainda podem desempenhar um papel na disseminação do vírus. Os cães podem ser picados por mosquitos vetores, como o Aedes aegypti, e transportar o vírus em seu sangue. Se esses mosquitos depois picarem humanos, há um potencial de transmissão do vírus. Portanto, embora os cães não sejam diretamente afetados pela dengue da mesma forma que os humanos, é importante protegê-los contra picadas de mosquitos para prevenir outras doenças transmitidas por vetores.

Perigo maior

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil deve ter 4 milhões de casos de dengue em 2024. Mas como os pets não contraem dengue, para eles o mosquito pode trazer um perigo maior, podendo ser ainda pior a situação.

O mesmo mosquito é vetor da Dirofilariose. Também conhecida como "verme do coração", é uma doença parasitária grave que afeta a saúde e a qualidade de vida dos animais de estimação. "É causada pelo parasita Dirofilaria immitis, podendo ter como vetor o mosquito Aedes aegypt". Cães servem como hospedeiros definitivos e são o principal reservatório do parasita. Outros hospedeiros são os gatos e furões. O mosquito transmite a microfilária e, no cão, a larva se desenvolve até o estágio adulto, o que pode levar até 120 dias. Os vermes circulam com o fluxo sanguíneo e se alojam na artéria e tronco pulmonar do animal. Dependendo da carga parasitária, os vermes podem chegar ao coração, levando a consequências graves e até morte.

Medidas preventivas

Medidas como o uso de repelentes adequados para cães, manter o ambiente limpo e eliminar criadouros de mosquitos podem ajudar a proteger os cães e a população em geral contra doenças transmitidas por mosquitos.

Controle de Mosquitos: Assim como para os humanos, é crucial reduzir a população de mosquitos transmissores, como o Aedes aegypti. Isso pode ser feito eliminando possíveis criadouros de mosquitos ao redor da casa, como recipientes de água parada, vasos de plantas e pneus velhos.

Uso de Repelentes: Existem repelentes específicos para cães que podem ser aplicados na pele ou no pelo do animal para ajudar a protegê-los contra picadas de mosquitos. É importante utilizar produtos adequados para cães e seguir as instruções do fabricante.

Ambiente Seguro: Manter o ambiente onde o cão vive limpo e livre de criadouros de mosquitos é essencial para prevenir a exposição à dengue. Certifique-se de eliminar qualquer água parada regularmente e manter áreas externas bem drenadas.

Cuidado com a Higiene: Manter a higiene do animal também pode ser útil na prevenção da dengue. Banhos regulares e inspeção cuidadosa do pelo e da pele do cão podem ajudar a identificar e remover qualquer sinal de infestação por mosquitos.

Visitas Veterinárias Regulares: Consultas regulares ao veterinário são importantes para garantir que o cão esteja saudável e protegido contra doenças transmitidas por vetores, incluindo a dengue. Se houver preocupações com a exposição à dengue, o veterinário pode fornecer orientações adicionais e recomendações específicas para o animal.

Da Redação, Maria Eduarda Alves