Prefeitura inaugura unidade de apoio para hidratar pacientes acometidos por arboviroses

A Prefeitura de Sete Lagoas segue ampliando o atendimento para a população acometida pelas arboviroses, que são as doenças provocadas por vírus, transmitidas principalmente por mosquitos, como é o caso da dengue, da zika e da chikungunya. Na manhã desta sexta-feira, 8 de março, a Secretaria Municipal de Saúde inaugurou o Centro de Apoio às Arboviroses, no bairro Chácara do Paiva, com o objetivo de desafogar o fluxo de pacientes nas unidades de urgência e emergência do município.

"Estamos ampliando a nossa oferta de leitos e de assistência para a população. Nessa unidade receberemos os pacientes aliviando a pressão da UPA, PA Belo Vale e também das unidades de atenção primária. Gostaria de agradecer a toda a nossa equipe que se empenhou para que pudéssemos proporcionar à população um espaço adequado com dignidade e humanização", afirmou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

A unidade, no entanto, não é aberta ao público. Ou seja: é preciso antes ir a uma unidade de urgência e emergência e o médico fará a triagem, encaminhando o paciente para a hidratação no novo espaço, caso necessário. "O intuito é dar um suporte aos pacientes que vêm das unidades de urgência e emergência. Temos leitos de hidratação e observação, laboratório e farmácia. Não medimos esforços para proporcionar esse apoio e minimizar o reflexo da epidemia no município de Sete Lagoas", disse a coordenadora da nova unidade, Marina Coutinho Sapucaia.

A nova unidade funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, atendendo casos leves de arboviroses. Além disso, algumas unidades de saúde nos bairros seguem com horários ampliados e outras funcionando aos sábados, conforme explica o secretário adjunto de Saúde, Alber Alípio. "Nós temos as nunidades de saúde que ficam abertas até às 20 horas. Em casos leves, continuem procurando os ESFs. O paciente só virá para esta nova unidade quando um médico da UPA ou do PA Belo Vale identificar essa necessidade e solicitar a transferência do paciente", reitera Alber.

