Sete Lagoas: Hospital Nossa Senhora das Graças inaugura Centro de Imagens com moderno tomógrafo

Com a presença do prefeito Duílio de Castro e do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, conselheiros, diretores e funcionários do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) foi inaugurada o novo Centro de Imagens da instituição. A solenidade foi realizada na última sexta-feira, 8 de março, e representa o inicio de uma nova fase para a realização de exames de alta precisão em aparelhos de tomográfica e mamografia.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

O principal equipamento do Centro de Imagens é um tomógrafo de última geração com maior velocidade de escaneamento, eficiência, produtividade e segurança. O aparelho chegou por meio de um convênio como Governo de Minas que também vai contemplar o Hospital Municipal com a mesma tecnologia. “Neste novo setor serão realizados diagnóstico de alta precisão que, certamente, vão salvar vidas. Em breve, teremos um aparelho idêntico dentro do Hospital Municipal para atender pacientes de Sete Lagoas e outras 34 cidades da região. Agradeço o secretário Fábio Baccheretti e o governador Romeu Zema pelo apoio constante a nossa cidade”, comentou Duílio de Castro.

A Prefeitura de Sete Lagoas investe boa parte do seu orçamento para manter uma forte estrutura no sistema saúde. O bom relacionamento com outras esferas governamentais também reflete positivamente em todos os níveis e melhora muito as condições de atendimento. “Foi um prazer retornar a Sete Lagoas para esta importante entrega. Muitas novidades estão por vir como a consolidação do Samu Regional, mais um tomógrafo e mamógrafos para melhorar a eficiência hospitalar e novas unidades de saúde. Isso tudo graças ao trabalho conjunto do governo com a prefeitura porque são nas cidades que as coisas acontecem”, destacou Fábio Baccheretti.

A solenidade contou com a presença do bispo diocesano, Dom Francisco Cota, presidente da Irmandade Nossa Senhora das Graças, mantenedora do HNSG, do secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, e do secretário municipal adjunto de Saúde, Alber Alípio Ribeiro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM