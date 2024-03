Confira o cronograma do bloqueio contra o Aedes aegypti de 11 a 15 de março em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - segue esta semana com os trabalhos de combate ao pernilongo causador das arboviroses dengue, zika e chikungunya (Aedes aegypti). Diferentemente do fumacê, que passa em dias e horários pré-determinados, geralmente no início da manhã e no fim da tarde, o bloqueio ocorre apenas em regiões de lagoas, córregos e brejos, e sempre após às 22 horas para que cause o menor dano possível às pessoas e aos animais. Este trabalho, que conta com o apoio da equipe de combate ao pernilongo, foi iniciado no dia 19 de fevereiro.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Boletim epidemiológico

Até o último dia 2 de março já foram contabilizados no município oficialmente 6.535 notificações de suspeita de Chikungunya, sendo 1.271 resultados positivos; 4.618 notificações de casos suspeitos de Dengue, com 199 casos positivos; e 28 notificações de Zika, com nenhum caso positivo até o momento. Sete óbitos já foram confirmados, sendo seis por Chikungunya (três homens de 87, 97 e 65 anos e três mulheres de 94, 95 e 58 anos), e um óbito por dengue, uma menina de oito anos.

Ações da Prefeitura

A Prefeitura de Sete Lagoas segue contratando e capacitando mais agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE), ampliando o horário de atendimento de várias unidades de saúde, abrindo unidades de saúde aos sábados, realizando mutirões de limpeza em diversos bairros, adotando protocolos de atendimento específicos na UPA 24 Horas e no PA Belo Vale, aplicando fumacê e bloqueios e, na última semana, inaugurou uma nova sala de hidratação para pacientes com sintomas leves. Paralelamente, vem intensificando a fiscalização em lotes vagos e ampliando a limpeza e capina de espaços públicos, por meio da Codesel.

As unidades de saúde abertas até às 20h especificamente para atender a suspeitas de arboviroses, de 11 a 15 de março, são: ESF CDI I, ESF Alvorada, Centro de Saúde Várzea, ESF São Geraldo, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, UBS Orozimbo Macedo, UBS N.S. das Graças e UBS Cidade de Deus. "É muito importante que a população também colabore, evitando jogar lixo em terrenos e conferindo diariamente seu quintal", reforça a superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde do Município, Maitê Rodrigues.

Programação da Semana - Região de Córregos, Lagoas e Brejos

Rota 1 – Dia 11/03/2024 – a partir das 22h Rea de Mata Bairro Vila Santa Helena e Cedro Cachoeira Area de Mata Campo de Aviação e Cemig Avenida Vila Lobos Campo Serrinha Area de Mata -Bairro Santa Cruz

Rota 2 – Dia 12/02/2024 – a partir das 22h Lagoas Boa Vista – Bairro Boa Vista Catarina – Bairro Catarina Cercadinho – Bairro Jd Cambui, Jd Arizona, Mangabeiras Paulino e Feirinha – Centro

Rota 3 – Dia 13/02/2024 – a partir das 22h Canal do Montreal – Bairro Montreal Avenida Irma Flavia/Corrego Diogo – Bairro Monte Carlo e Canada Córrego Diogo – Centro Avenida Bouqueirão – Bairro Santo Antonio

Rota 4 – Dia 14/02/2024 – a partir das 22h Lagoas e Brejos Bairro Ondina Vasconcelos Bairro Lagoa Azul Bairro Santa Felicidade Bairro Lagoa Grande Avenida Padre Tarciso – Bairro Jd Primavera, Bela Vista e Campestre

Rota 5 – Dia 15/03/2024 – a partir das 22h Avenida Perimetral Avenida Nações Unidas – Jardim Arizona Corrego Iraque – Bairro Iraque Corrego Kwait – Bairro Luxemburgo e Kwait



