Ruído Branco: Um aliado ou inimigo do sono? Esse truque no celular pode ajudar você dormir

Imagine o suave som da chuva batendo contra a janela ou o murmúrio distante de uma cachoeira. Ambos são exemplos de ruído rosa e ruído marrom, respectivamente, formas mais naturais de sons que podem influenciar o sono.

Foto: Reprodução Internet

Por outro lado, o ruído branco, que pode ser o som de uma televisão ou rádio desintonizados, ou até mesmo o zumbido constante do ar-condicionado, é uma parede de energia sonora. Este sinal sonoro contém todas as frequências na mesma potência e é frequentemente utilizado para mascarar outros sons do ambiente, como o ruído do trânsito ou de obras próximas.

Enquanto muitos acreditam que o ruído branco pode ajudar a adormecer mais rapidamente e melhorar a qualidade do sono, a falta de evidências científicas sólidas deixa dúvidas sobre seus benefícios reais. Embora possa ser eficaz para algumas pessoas, especialistas sugerem que adotar uma rotina consistente de sono é fundamental para uma boa saúde do sono.

É importante notar que, embora o ruído branco possa parecer uma solução fácil, não é adequado para todos os distúrbios do sono. Por exemplo, em casos de apneia do sono, onde a respiração é interrompida durante o sono, o uso de ruído branco pode não ser produtivo.

Veja como fazer o uso do ruído branco no seu celular

O uso do seu celular pode ser otimizado para ajudá-lo a dormir melhor, combatendo eficazmente a insônia e melhorando a qualidade do seu sono. Recomendamos configurar seu telefone no modo "hora de dormir", "não perturbe" ou "modo avião" uma ou duas horas antes de ir para a cama. Essa prática interrompe notificações, mensagens e chamadas, reduzindo assim as distrações e interrupções durante o sono. Além disso, especialistas apontam que essa medida ajuda a reduzir a estimulação mental e evita a tentativa de verificar o telefone no meio da noite.

A seguir, vamos explorar como o modo "não perturbe" e outras configurações do seu dispositivo podem ser aliadas indispensáveis para dormir rapidamente e acordar sentindo-se revigorado. Abordaremos desde a verificação da compatibilidade do seu dispositivo com as técnicas recomendadas até os passos detalhados para acessar e ativar essas funções essenciais. Por exemplo, você pode usar o recurso de ruído branco disponível em iPhones a partir do modelo 6S com iOS 15 ou posterior. Prepare-se para dizer adeus à insônia e descubra como pequenas mudanças em suas rotinas noturnas podem melhorar significativamente a qualidade do seu sono.

Por que o ruído branco ajuda a dormir?

Ruído branco é um tipo de som que combina todas as frequências do espectro audível no mesmo nível de potência, o que pode ajudar as pessoas a relaxar e dormir melhor. Aqui estão algumas razões pelas quais o ruído branco é benéfico para o sono:

Mascaramento de Sons: O ruído branco pode mascarar sons variáveis que podem perturbar o sono, como miados de gatos, roncos ou barulhos de carros.

Associação com o Sono: A exposição regular ao ruído branco pode ajudar o cérebro a associar esse som com o sono, facilitando a transição para o estado de sono.

Concentração e Redução de Ansiedade: Além de ajudar no sono, o ruído branco pode aumentar a concentração e reduzir a ansiedade, oferecendo um ambiente sonoro estável que ajuda a focar ou relaxar.

É importante notar que a resposta individual ao ruído branco varia e que não é uma solução universal para problemas de sono. Algumas pessoas acham o ruído branco incômodo, e estudos sobre seus efeitos no sono podem trazer resultados inconclusivos, trazendo benefícios para alguns, mas possíveis prejuízos para outros. Portanto, é essencial consultar um especialista em sono para obter conselhos personalizados.

Verificando a compatibilidade do seu dispositivo

Para garantir que seu dispositivo seja compatível com as soluções de ruído branco que visam melhorar o sono, siga as orientações abaixo:

Compatibilidade com Aplicativos de Ruído Branco:

- Para usuários de iPhone, iPod touch e Mac (com chip M1 ou posterior): Verifique se seu sistema operacional é iOS 14.0 ou posterior para utilizar aplicativos como "Ruído branco para sono do bebê ALA L +4" e "Ruído de fundo Sons sonolentos 4 +".

- Para usuários do Google Nest: Esses dispositivos suportam uma variedade de sons ambientes relaxantes, incluindo ruído branco, sem requisitos específicos de compatibilidade.

Usuários de dispositivos não digitais, como o aparelho "9 Sons Lorben Calmante Bebê Ruído Branco Sono Relaxamento USB Recarregável", não precisam se preocupar com a compatibilidade, pois não são dependentes de software.

Acessando Configurações de Acessibilidade:

Android: Vá para Configurações > Acessibilidade para ativar recursos como comando de voz, aumento de texto, configurações de áudio, entre outros.

iPhone: Acesse Configurações > Geral > Acessibilidade para ajustar o tamanho do texto, ativar o texto maior e utilizar o "Atalho de Acessibilidade" para acesso rápido a recursos de acessibilidade.

Essas etapas garantem que você possa acessar e utilizar recursos de ruído branco para melhorar seu sono, independentemente do tipo de dispositivo que possui.

Passo 1: Acessando 'Ajustes' e 'Acessibilidade'

Para ativar o ruído branco a partir do Centro de Controle no seu iPhone, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo de Ajustes no seu iPhone.

Procure e toque no menu "Centro de Controle".

Adicione o controle de "Audição" à sua lista de controles no Centro de Controle.

Este processo simples permite que você acesse rapidamente opções de áudio, incluindo o ruído branco, diretamente do Centro de Controle do seu dispositivo.

Passo 2: Selecionando 'Áudio e Visual' e 'Sons de fundo'

Para ativar os sons de fundo no seu iPhone, que podem incluir o ruído branco, siga os passos abaixo:

Navegue até Ajustes > Acessibilidade > Áudio/Visual > Sons de fundo e ative a opção "Sons de fundo".

Escolha um tipo de som que mais lhe agrada, como 'Oceano', 'Chuva' ou 'Riacho'.

Ajuste o volume conforme necessário.

Opcionalmente, adicione a função de Sons de fundo ao Centro de Controle para um acesso rápido e prático.

Passo 3: Escolhendo o seu ruído branco ideal

Ao escolher o ruído branco ideal, considere as opções disponíveis em diversos dispositivos e aplicativos, como o Aplicativo Ruído Branco para dispositivos iOS e Mac, ou comandos de voz para usuários do Google Nest/Home.

Passo 4: Ajustando o volume e outros ajustes finais

Ao configurar o ruído branco no seu dispositivo, ajuste o volume e realize outras configurações finais para garantir uma experiência de som ideal. Lembre-se de personalizar as configurações de acordo com suas preferências e necessidades.

Higiene do sono por meio de dispositivos eletrônicos

Em resumo, exploramos estratégias eficazes para combater a insônia e melhorar a higiene do sono por meio do uso inteligente de dispositivos eletrônicos. Configurar o telefone em modos específicos antes de dormir, juntamente com a utilização do ruído branco, mostrou-se uma abordagem valiosa para encontrar um sono mais tranquilo e revigorante. Estas práticas, embora pequenas, podem ter um impacto significativo na qualidade do sono, preparando o terreno para noites mais relaxantes e dias mais produtivos.

As simplificações dessas descobertas são vastas, não apenas para aqueles que lutam contra a insônia, mas também para qualquer pessoa que busca aprimorar a qualidade de sua vigilância noturna. Encorajamos os leitores a experimentar essas técnicas e a personalizá-las conforme necessário, encontrando o equilíbrio perfeito para suas rotinas noturnas. À medida que avançamos, fica claro que o caminho para o sono reparador pode muito bem passar pelo uso consciente de ferramentas da tecnologia, transformando dispositivos muitas vezes vistos como distrações em vantagens para a saúde e o bem-estar.

Válido lembrar que o uso prolongado do ruído branco pode ter potenciais efeitos adversos, como danos às células ciliadas responsáveis por detectar o som. Portanto, é essencial considerar cuidadosamente os prós e contras antes de adotar o ruído branco como uma estratégia para melhorar o sono.

Da Redação com BBC/Notícias Concursos