Hospital Nossa Senhora das Graças inaugura sala de vacinação infantil

O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) inaugurou nesta segunda-feira (01/04) sua nova Sala de Vacinas, dedicada exclusivamente aos recém-nascidos. A iniciativa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, garante que os bebês saiam do hospital imunizados contra Hepatite B e Tuberculose, assegurando um início de vida mais seguro e protegido.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

A cerimônia de inauguração contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde, Dr. Marcelo Rezende (representando o Prefeito Municipal), sua equipe, Sr. Nilo Antônio Campos (representante do Conselho Administrativo), Diretor Geral do HNSG José Mário Dumont, Diretora Administrativa e Financeira Patricia Campos, Dr. Caio Dutra (Diretor Técnico do HNSG), membros de diversos setores do HNSG e demais autoridades municipais da área da saúde.

O Secretário de Saúde, Dr. Marcelo Rezende, destacou: "Eu diria que hoje é um dia histórico para a saúde de Sete Lagoas, para as famílias e especialmente para as crianças. Um dia de muito simbolismo. Nós estamos falando de cobertura vacinal, ou seja, estamos falando de proteção para as nossas crianças, proteção para a saúde, imunização, ter anticorpos evitando doenças prevalentes. É uma medida tecnicamente importante para aumentarmos a nossa cobertura vacinal no município. Uma ação que costuramos junto com a Irmandade. E juntos estamos fazendo essa entrega para a sociedade. O resultado final, sem dúvida, é trazer mais humanização. Quando falei a respeito de simbolismo, isso mostra uma proximidade da secretaria junto da Irmandade Nossa Senhora das Graças, uma proximidade entre a direção e a secretaria. Isso mostra que estamos unidos num propósito só, que é promover saúde rompendo com interesses individuais e colocando acima de tudo o bem coletivo. Então, hoje é um dia histórico, um dia muito simbólico em que a secretaria dá as mãos à Irmandade, junto das famílias para proteção. Um passo a mais que o município de Sete Lagoas dá em promoção de saúde, bem-estar, qualidade de vida e dizendo não às doenças."

O Diretor Geral do HNSG, José Márcio Dumont, a Diretora Administrativa e Financeira, Patricia Campos, e o Diretor Técnico do HNSG, Dr. Caio Dutra, reforçaram, em suas falas, o compromisso do Hospital com o melhor atendimento a toda a população atendida pela instituição. Desta forma, o HNSG vem reforçando ações e parcerias que buscam revitalizar e implementar importantes serviços prestados à comunidade.

O novo serviço vem reforçar a importância das vacinas como um dos pilares fundamentais da saúde pública, destacando o compromisso do HNSG e da Prefeitura de Sete Lagoas com a prevenção de doenças e a promoção da saúde desde o nascimento.

Da redação com HNSG - ASCOM