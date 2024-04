Doação de órgãos: plataforma permite registrar autorização em cartórios e visa simplificar o processo

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, em parceria com os cartórios, anunciou na terça-feira (2) o lançamento da campanha "Um Só Coração: Seja Vida na Vida de Alguém".

Essa iniciativa também marca a regulamentação da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (Aedo), uma plataforma eletrônica e gratuita que permite autorizar a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo.

Imagem ilustrativa/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Desenvolvida pelo Colégio Notarial do Brasil — Conselho Federal (CNB/CF), a Aedo simplifica e desburocratiza o processo de manifestação de vontade para doar órgãos.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressaltou a importância da doação de órgãos, enfatizando que o sistema ajudará a aumentar o número de doadores.

“Um doador pode doar muitos órgãos, tecidos. Muitas vidas são salvas com a nossa doação individual”, destacou a ministra.

Atualmente, 42 mil pessoas estão na lista de espera por um transplante no Brasil, incluindo 500 crianças. Em 2023, 3 mil pessoas faleceram antes de conseguir um doador.

O ministro Luís Roberto Barroso salientou que, além de simplificar o processo de doação, o Brasil é o quarto país em número absoluto de transplantes e que essa iniciativa visa a incentivar ainda mais essas doações.

Como se registrar

O interessado só precisa preencher um formulário através do aplicativo de celular "e-notariado" ou pelo site da Aedo.

Após o preenchimento do formulário, o tabelião agenda uma videoconferência com a pessoa interessada para confirmar sua vontade de ser doadora. Ambos assinam digitalmente a Aedo, que é então registrada em um banco de dados. Quando ocorre o falecimento do doador, o sistema notifica todos os médicos credenciados, que têm acesso à autorização.

Vinícius Oliveira, com informações do CNJ