Sete Lagoas: SAMU Regional e PRF/MG firmam parceria para resgate aeromédico

A equipe aérea da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF/MG) se reuniu com o SAMU Regional – Sete Lagoas e Curvelo na última quarta-feira (3) para discutir a implementação do serviço de resgate aeromédico avançado em 34 municípios da região.

Foto: Divulgação/ Samu Regional

O acordo firmado no ano passado entre a PRF e o SAMU possibilitou a tripulação do helicóptero da PRF com equipes de enfermeiros e médicos do SAMU, permitindo um atendimento mais rápido e eficiente em áreas remotas de difícil acesso. A PRF está mapeando helipontos nas cidades contempladas para facilitar o pouso da aeronave em situações de urgência.

No mesmo dia da reunião, o serviço aeromédico foi acionado para atender a um acidente grave no município de Pompéu. A vítima, que sofreu um traumatismo crânio encefálico (TCE), foi transportada para o hospital de Sete Lagoas com o apoio das Unidades de Suporte Avançado (USA) de Pompéu e Sete Lagoas.

A expectativa é que o novo mapeamento do serviço aeromédico da PRF em Minas Gerais beneficie milhares de pessoas em todo o estado, garantindo um atendimento rápido, eficiente e de qualidade em situações de emergência.

Da redação com informações do SAMU Regional