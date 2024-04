Brasil bate recorde de mortes por dengue, e 2024 já é o ano mais letal da doença no país

O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue em 2024, com 1.116 óbitos registrados, marcando o ano mais letal da doença desde o início da série histórica em 2000. Segundo os dados mais recentes do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, ainda há mais de 1,8 mil mortes em fase de investigação, aumentando a preocupação com a gravidade da situação.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

O número de casos confirmados também é alarmante, com quase 3 milhões de casos prováveis ainda em análise pelo Ministério da Saúde. Esse cenário é ainda mais sério quando comparado ao recorde anterior de 2015, que teve 1,6 milhão de casos.

Diante dessa crise, mais de 400 decretos de estado de emergência foram emitidos por autoridades em municípios e estados brasileiros. Minas Gerais lidera o ranking com 939.332 casos registrados.

No entanto, há um sinal de esperança, com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, anunciando que a incidência de dengue em 20 estados já está estabilizando ou diminuindo.

Para combater a disseminação da doença, mais de 500 municípios em 16 estados e no Distrito Federal iniciaram a imunização da população contra a dengue, com foco em crianças de 10 a 14 anos.

No estado de São Paulo, que ocupa o segundo lugar em número de ocorrências, a capital registrou 33 mortes por dengue, com 157 casos ainda em análise. Ao todo, o estado confirmou 674.702 infecções, com algumas cidades como Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto apresentando situações mais críticas.

da redação com G1