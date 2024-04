Influencers quase amputam pé após ficarem imersos em gelo para reality

Três influenciadores ficaram feridos após participarem de uma prova de resistência em um reality show organizado pelo cantor de brega funk Anderson Neiff, em Recife. Durante a prova, MC Thammy e os influenciadores Teus Neiff e Artur Braz tiveram seus pés imersos em um balde de gelo com sal grosso por 15 minutos, resultando em queimaduras de primeiro e segundo graus.

Foto: Reprodução Redes Sociais

O incidente ocorreu no sábado (6) e, após o término da prova, os participantes perceberam as queimaduras e bolhas nos pés, sofrendo intensas dores. Anderson Neiff, responsável pelo evento, relatou que os feridos começaram a gritar e chorar imediatamente após retirarem os pés do balde. Eles foram socorridos e levados para hospitais particulares, onde receberam tratamento médico.

MC Thammy decidiu deixar o reality devido aos ferimentos, enquanto Teus Neiff permanece na competição, apesar de ter recebido a recomendação médica para não andar por três dias. Artur Braz continua internado no Hospital Real Português, no Recife.

Anderson Neiff assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, afirmando que a ideia da prova foi dele, mas lamentou a falta de alerta por parte do bombeiro responsável pela supervisão. Ele se comprometeu a fornecer suporte e cobrir os custos médicos dos participantes feridos.

Foto: Reprodução Redes Sociais

O estado de saúde de Artur Braz ainda não foi divulgado pela sua equipe. A situação gerou repercussão nas redes sociais, com os influenciadores compartilhando fotos e vídeos das queimaduras e expressando sua dor.

Como acontece a queimadura por gelo?

De acordo com Maiara Bastos, as queimaduras por gelo acontecem porque o frio em excesso causa a vasoconstrição — fenômeno no qual os vasos sanguíneos ficam mais estreitos. Por conta disso, as células e os tecidos não recebem a quantidade adequada de oxigênio.

“Isso acontece nas extremidades do corpo; com maior frequência, na região das orelhas, das mãos, dos pés, e do nariz. Isso ocorre também porque, naturalmente, você acaba tendo uma temperatura menor nessas regiões”, afirmou a dermatologista.

Quando uma parte do corpo é exposta a temperaturas abaixo de zero, especialmente as extremidades, pode ocorrer o processo de necrose — que é quando o tecido de uma região do corpo morre, mesmo em um organismo vivo, ainda segundo a médica.

da redação com G1