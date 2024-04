Sábado (13) tem Dia D da campanha de vacinação contra gripe em Sete Lagoas

Nesta primeira fase da campanha estão sendo imunizados grupos prioritários em todas as salas de vacinação do município

A Prefeitura de Sete Lagoas segue, desde o dia 26 de março, com a campanha de vacinação contra a gripe, doença provocada pelo vírus influenza. A ação ocorre nas 20 salas de vacinação do município, de 08h às 16h30, e vai até o dia 31 de maio. Neste sábado, 13 de abril, no entanto, haverá o Dia D de vacinação, com todas as salas de vacinação do município abertas em horário especial, de 08h às 16h, uma ótima oportunidade para quem não tem tempo durante a semana.

Os grupos prioritários nessa primeira fase de campanha foram ampliados e contemplam idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de seis anos e pessoas com comorbidades. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão de vacina, cartão SUS e CPF.

Com a chegada do outono, há maior prevalência das doenças respiratórias como rinite, sinusite, gripes e resfriados. O responsável técnico de Imunização da Prefeitura, Guilherme Menezes, explica que a mudança de estação propicia o aumento de casos e a vacinação pode prevenir esse cenário. "Esse período acentua as doenças respiratórias agudas, então, para evitar a proliferação do vírus, é fundamental adotar as medidas de prevenção e se imunizar. Esses grupos prioritários têm uma tendência maior a desenvolver complicações da gripe", explica.

Ainda segundo o responsável técnico, Sete Lagoas recebeu aproximadamente 36 mil doses nessa primeira fase da campanha e a expectativa é ir ampliando os públicos ao longo das próximas semanas, a partir do recebimento de mais doses. "No ano passado aplicamos doses 74% do público-alvo. Nossa meta este ano é imunizar 90% para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos com 60 anos ou mais", completa Guilherme.

Salas de vacina no município de Sete Lagoas:

CS VÁRZEA: R. Manoel Corrêa da Cunha, 267 - Várzea - 3774-6464

CS SÃO JOÃO: Rua Wenceslau Braz, 470, São João - 3776-5454

CS SANTA LUZIA: Rua Jovelino Lanza, 1.200, Jardim Arizona - 3771-5979

CS MONTREAL: R. Avencas, 521, Montreal - 3773-4108

CS SANTO ANTÔNIO: R. Dr. João Batista, 1.327, Sto Antônio - 3773-9147 (a sala de vacina está no ESF Santa Rosa toda segunda, quarta e sexta e no Dia D)

UBS BELO VALE: Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale - 3772-3489

ESF CATARINA: Rua Santos Reis, 238, Catarina - 3774-7544

UBS LUXEMBURGO: Rua Itambacuri, 182, Luxemburgo - 3776-8394

ESF MORRO DO CLARO/ CS PROGRESSO: Rua Rio Pará, 716, Progresso - 3776-7631

UBS N. SRA. DAS GRAÇAS: Rua Felipe dos Santos, 1.331, N. S. das Graças - 3775-2925

UBS CIDADE DE DEUS: Rua Prefeito Euro Andrade, 41, Cidade De Deus - 3773-5132

UBS OROZIMBO MACEDO: R. Cuba, 524, Orozimbo Macedo - 3772-3265

ESF ITAPUÃ II: Rua Beija Flor, 544, Itapuã II - 3776-9991

ESF ESPERANÇA: Rua Eduardo Henrique Abreu, 403, Esperança - 3776-4151

ESF FAZENDA VELHA: Rua Jose Fonseca Pires, 401, Fazenda Velha - 3773-8214

ESF BARREIRO: Rua Minas Gerais, 46, Barreiro - 3773-2441

ESF ELDORADO: Rua Afonso Viana de Paula S/N, Eldorado - 3773-1395

ESF ALVORADA: Rua Mario Reis, 84, Alvorada - 3772-2193

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534, Indústrias - 3773-4114

ESF IPORANGA: Rua João Alves França, 502, Iporanga - 3771-4664

