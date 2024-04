Prefeitura de Sete Lagoas e Faculdade Atenas entregam novo bloco cirúrgico do Hospital Municipal reformado e ampliado

Mais uma ação da Prefeitura em parceria com a Faculdade Atenas que, além de salvar vidas, vai amenizar a dor de milhares de pacientes não só de Sete Lagoas, mas também de toda a região. Na tarde desta quinta-feira, 11 de abril, o prefeito Duílio de Castro, acompanhado de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, visitou o novo bloco cirúrgico do Hospital Municipal Monsenhor D'Amato. O local passou por uma importante reforma e ampliação, saltando de cinco para sete salas de cirurgia, além de nova farmácia interna e modernos equipamentos.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Quando assumimos a Prefeitura, vimos que este bloco precisava de reforma e ampliação. Por meio de parceria com a Faculdade Atenas, conseguimos, além de reformar, também ampliar o bloco com mais salas cirúrgicas. E isso vai nos proporcionar salvar mais vidas", afirmou o prefeito. "É uma conquista histórica para Sete Lagoas e região. Toda a equipe está muito feliz com o resultado. Conseguimos triplicar os atendimentos e estamos muito gratos a esta parceria com a Faculdade Atenas", reforçou o secretário.

Para a coordenadora da Faculdade Atenas, Paloma Chaves, a parceria é motivo de grande orgulho. "Nosso maior compromisso, enquanto instituição de ensino, é proporcionar aos nossos alunos um ambiente adequado e de qualidade visando as boas práticas didatico-pedagógicas e, não menos importante, proporcionar aos nossos pacientes espaços adequados e seguros para atendimento. Parabenizamos toda a equipe do Hospital Municipal e agradecemos demais essa parceria, que será de muito sucesso e com muitas obras ainda a serem entregues", enalteceu.

De acordo com a coordenadora do Bloco Cirúrgico, Fiama Chagas Nunes Mendes, a nova estrutura triplicou a capacidade de atendimento à população, passando de 165 para 500 cirurgias por mês, além de procedimentos pré e pós cirúrgicos. "Somos o único bloco cirúrgico 100% SUS no município, além de sermos referência para os 34 municípios da região conveniada de Saúde. Daí a importância e a relevância dessa reforma e ampliação", reflete a coordenadora.

Profissionais satisfeitos

Quem trabalha no novo bloco cirúrgico sente a diferença. Antes com salas escuras, sem ventilação adequada, com mofo e equipamentos obsoletos, para uma nova realidade, em uma estrutura equiparável aos melhores hospitais particulares do país. O Dr. Cristiano Tadeu Kilesse é "prata da casa", se formou pela Faculdade Atenas de Paracatu e atuou em várias unidades de saúde do Município. "Agradeço toda a Secretaria de Saúde, o prefeito e a Faculdade Atenas por essa reforma grandiosa. Hoje temos muitos profissionais que hoje querem trabalhar aqui pela estrutura oferecida, melhor que muitos hospitais da região", lembra o médico anestesista.

A técnica de enfermagem Shirley Correa da Silva tem 15 anos de Hospital Municipal e lembra como era a situação antes e como o ambiente de trabalho mudou. "Quando cheguei aqui no bloco há seis anos, era uma estrutura de guerra. Damos o melhor pelo paciente, mas faltavam algumas coisas. Agora não. Há um olhar diferenciado da gestão com o paciente e com o funcionário. Temos banheiros novos com chuveiro, farmácia satélite, materiais novos, higienização completa, só temos que agradecer e zelar cada vez mais pela vida do paciente. Só tenho a agradecer por fazer parte dessa equipe", reforça Shirley. Uma nova e ampliada estrutura que vai aliviar a dor de quem precisa e salvar mais vidas.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM