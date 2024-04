Hospital Nossa Senhora das Graças alcança excelência em segurança do paciente e se torna referência regional

O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) em Sete Lagoas, Minas Gerais, demonstra um compromisso exemplar com a segurança e a qualidade do atendimento ao paciente, alcançando um índice de conformidade de 86% nas práticas de segurança do paciente, um salto significativo em relação aos 19% anteriores. Esse resultado coloca o HNSG como referência regional e nacional em saúde, reforçando a credibilidade e confiança dos usuários nos serviços prestados.

Revitalização do Núcleo de Segurança do Paciente e criação do Escritório da Qualidade impulsionam avanços

A transformação teve início em 2021, com a revitalização do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), que estava inativo desde sua criação em 2013. Uma equipe dedicada e especializada, liderada pela enfermeira Tamires Naiara Dias, juntamente com a Gerente de Qualidade, Cinthia Carolini e a acadêmica Beatriz Urcino Teodoro, assumiu o desafio.

O NSP revisou e desenvolveu protocolos essenciais, monitorou indicadores de desempenho e intensificou os treinamentos dos colaboradores. As medidas abrangem desde a higiene das mãos até procedimentos complexos, como a prevenção de infecções hospitalares, visando garantir a segurança e a eficácia dos processos hospitalares, diminuindo os riscos de incidentes e aumentando a confiança dos pacientes.

Em 2019, a criação do Escritório da Qualidade também foi fundamental para o sucesso da iniciativa. O setor define políticas, mapeia e gerencia processos, coordena atividades de acreditação e certificação, e garante a integração e o monitoramento das práticas de qualidade e segurança.

Os esforços do NSP e do Escritório da Qualidade garantem que o paciente receba cuidados baseados nas melhores práticas globais de saúde. A segurança aprimorada e a qualidade dos processos clínicos minimizam os riscos de erros e infecções, promovendo uma recuperação mais rápida e eficiente.

O ambiente de trabalho mais seguro e organizado beneficia os profissionais de saúde, aumentando sua satisfação e melhorando a atmosfera geral do hospital.

Liderança em práticas inovadoras de saúde

O HNSG vai além das exigências regulatórias e se destaca como líder em práticas inovadoras de saúde, demonstrando que a dedicação e a expertise podem transformar positivamente os padrões de cuidado e segurança em saúde.

Avaliação nacional confirma excelência

A avaliação das práticas de segurança do paciente é realizada em âmbito nacional, garantindo que hospitais com Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em todo o país sigam os critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O HNSG, com seus resultados excepcionais na avaliação de 2023, se consolida como referência em cuidados de saúde e segurança do paciente.

Importância estratégica do setor de qualidade

O Escritório da Qualidade coordena as atividades de gestão da qualidade em toda a instituição, alinhando e monitorando os processos relacionados à segurança e qualidade do cuidado. A análise de eventos adversos e a meticulosa execução de protocolos de prevenção e tratamento garantem a manutenção do alto padrão de cuidados e a credibilidade do HNSG.

Benefícios para os pacientes: segurança, qualidade e bem-estar

A interação entre o Escritório da Qualidade e o Núcleo de Segurança do Paciente proporciona benefícios diretos e indiretos para os pacientes. A segurança e a qualidade dos processos garantem a eficácia dos tratamentos, reduzem os riscos de eventos adversos e promovem um ambiente seguro e propício para a recuperação e o bem-estar dos pacientes.

