Confira 7 estratégias para reduzir os triglicérides no seu organismo

Os alimentos que consumimos durante as refeições fornecem energia para o corpo realizar suas funções normais. No entanto, quando há um excesso de calorias, o corpo armazena essa energia extra na forma de triglicérides (gordura) no tecido adiposo.

Foto: Reprodução content Pão de Açúcar

A curto prazo, ter triglicérides em excesso pode não apresentar sintomas ou riscos à saúde. No entanto, a longo prazo, eles podem levar a problemas de saúde, como arteriosclerose e pancreatite.

Aqui estão algumas estratégias que você pode adotar, juntamente com a orientação do seu profissional de saúde, para reduzir os triglicerídeos no corpo:

Inclua alimentos ricos em fibras na sua dieta Frutas, verduras e grãos integrais, como arroz, trigo e aveia, são ricos em fibras. Essas fibras podem ajudar a controlar os picos de glicemia (açúcar no sangue), o que pode melhorar o controle dos triglicérides. Além disso, as fibras são essenciais para o bom funcionamento do intestino. Opte por fontes de gorduras saudáveis As gorduras saudáveis podem ajudar a reduzir os triglicérides, pois têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Elas podem melhorar a circulação sanguínea e prevenir problemas cardíacos e outros problemas decorrentes do excesso de triglicérides. Alimentos ricos em gorduras saudáveis incluem castanhas, amendoim, sementes de chia e linhaça, e azeite. Evite fumar Fumar pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Além disso, é um hábito que pode agravar os danos causados pelo excesso de triglicérides no sangue. Portanto, é importante evitar o tabagismo. Faça atividades físicas regularmente Como mencionado anteriormente, as calorias consumidas em excesso se transformam em triglicérides. Portanto, ao reduzir a ingestão de calorias, você pode diminuir os triglicérides. Uma maneira de fazer isso é através da atividade física. A prática regular de exercícios, como os realizados na academia, corrida ou dança, ajuda a queimar as calorias extras no corpo. Modere o consumo de álcool As bebidas alcoólicas são ricas em calorias que estimulam a produção excessiva de triglicérides. Por exemplo, a cerveja, além de conter álcool, é rica em carboidratos. Portanto, o consumo excessivo pode levar ao aumento dos triglicérides. Então, é melhor moderar a ingestão de álcool. Evite o consumo excessivo de carboidratos simples Os alimentos que contêm açúcar e farinha branca são considerados carboidratos simples. Esses componentes podem ser responsáveis pelo aumento excessivo de triglicérides. Portanto, é preferível consumir alimentos integrais e evitar a ingestão excessiva de alimentos com farinha branca, como alimentos processados, pizza, industrializados, pão francês, bolos e biscoitos em geral. Aumente a ingestão de ômega 3 O ácido graxo ômega 3 é uma gordura insaturada que pode ajudar a reduzir os níveis de triglicérides no sangue. Essa substância pode ser obtida através da alimentação, especialmente pelo consumo de peixes de águas frias, como salmão e atum. No entanto, para complementar sua dieta, você também pode consumir ômega 3 em cápsulas, pois é difícil obter as quantidades adequadas apenas através da alimentação. Esse suplemento pode ser útil para aqueles que desejam aumentar a ingestão dessa gordura saudável na dieta diária.

O que são triglicerídeos e quais males eles podem nos causar?

Os triglicerídeos são um tipo de gordura (lipídios) presente no sangue. Quando você consome mais calorias do que seu corpo precisa, o excesso de calorias é convertido em triglicerídeos e armazenado em células de gordura para ser utilizado como energia quando necessário. Eles são a forma mais comum de gordura encontrada em nosso corpo e também a principal fonte de energia.

No entanto, níveis elevados de triglicerídeos podem ser prejudiciais à saúde e aumentar o risco de diversas condições, como:

1. Doenças Cardiovasculares: Altos níveis de triglicerídeos estão associados a um maior risco de doenças cardíacas, como infarto do miocárdio e derrame. Isso ocorre porque níveis elevados de triglicerídeos podem contribuir para a formação de placas nas artérias, levando a aterosclerose.

2. Pancreatite: Triglicerídeos muito altos podem causar inflamação do pâncreas (pancreatite), que é uma condição séria e potencialmente perigosa.

3. Resistência à Insulina: Níveis elevados de triglicerídeos podem estar associados à resistência à insulina, que é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2.

4. Síndrome Metabólica: Altos níveis de triglicerídeos são um dos componentes da síndrome metabólica, que é um conjunto de condições que incluem pressão alta, níveis elevados de açúcar no sangue, excesso de gordura abdominal e baixos níveis de colesterol HDL ("bom").

5. Esteatose Hepática (doença hepática gordurosa não alcoólica): Níveis elevados de triglicerídeos podem levar ao acúmulo de gordura no fígado, causando esteatose hepática.

Manter níveis saudáveis de triglicerídeos é importante para a saúde cardiovascular e geral. Uma dieta equilibrada, exercício físico regular, controle de peso, moderação no consumo de álcool e evitar o tabagismo podem ajudar a manter os níveis de triglicerídeos sob controle. Se você tiver preocupações sobre seus níveis de triglicerídeos, consulte um profissional de saúde para avaliação e orientação.

da redação com informações do Blog Pão de Açúcar