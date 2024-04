Confira 8 dicas para ter uma coluna vertebral saudável por toda a vida

A coluna vertebral, uma das estruturas mais importantes do corpo humano, requer cuidados constantes para permanecer saudável ao longo da vida. Ela não apenas sustenta o corpo e permite uma ampla gama de movimentos, mas também protege a medula espinhal, um componente chave do sistema nervoso central. Problemas nessa região podem resultar em dores debilitantes, restrição de movimento e, em casos graves, incapacidade.

Foto ilustrativa / runnersworld.co.uk

Segundo o médico neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e coordenador da equipe de neurocirurgia do Hospital Municipal de Sete Lagoas, Felipe Mendes, esses cuidados devem ser incorporados o quanto antes e de forma regular, independente da idade. “O recomendado é uma abordagem voltada para a prevenção e a manutenção da saúde da coluna vertebral, fundamentada na educação, intervenção precoce e adaptações no estilo de vida”, aponta.

O especialista dá oito dicas para manter a sua coluna alinhada e saudável:

Em caso de dúvidas, procurar um especialista em coluna para avaliar a sua saúde e tratar qualquer problema antes que se agrave. Com essas estratégias, é possível não apenas prevenir problemas de coluna, mas também melhorar significativamente sua qualidade de vida, garantindo uma vida com menos dores e mais alegrias.

Da redação

