VÍDEO: Sete Lagoas ganha centro de atenção psicossocial moderno e acessível

Na manhã dessa segunda-feira (22), foi entregue o novo Centro de Atenção Psicossocial, o CAPSad Maria Ferreira Saraiva. A solenidade de inauguração da nova estrutura contou a presença do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade (REDE), vereadores e servidores municipais.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O CAPSad fica na rua Milão, 15, no bairro Jardim Europa, e recebe um grande número de usuários. A unidade foi literalmente reconstruída ganhando novas salas, consultórios e áreas de lazer utilizadas pelos usuários durante o tratamento. “A área de saúde nunca foi tão valorizada por uma administração municipal. Com uma estrutura adequada à evolução é natural, o atendimento melhora e conseguimos acabar com as demandas reprimidas. Além disso, contamos uma equipe comprometida, capacitada e voltada ao bem-estar da comunidade”, destacou o vice-prefeito.

Coordenadores, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes sociais e atendentes estiveram presentes para ver de perto as novas instalações. “Como é bom começar a semana desta maneira. Estamos transformando a realidade para servidores e pacientes. Um espaço mais confortável para promoção da cura e da saúde”, ressaltou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Outras unidades como o CAPs Adulto, CAPS Infanto Juvenil e a Unidade de Acolhimento Adulto integram esta rede. Neste conjunto estrutural, o CAPSad tem um papel estratégico no processo de atendimento especializado. “Aqui realizados todo atendimento especializado aos usuários de álcool, outras drogas e comorbidades psiquiátricas. Depois de dez anos da inauguração, a unidade ganhou esta reforma completa com troca de piso, reestruturação da parte elétrica e hidráulica, troca de portas e pintura nas áreas interna e externa”, explicou Isabela Oliveira, coordenadora da Saúde Mental.

Um destaque da inauguração foram às palavras do ex-vereador e coordenador da Secretaria de Obras, Milton Saraiva. Ele é filho de Maria Ferreira Saraiva, que deu nome ao CAPSad por sua inesquecível contribuição para o fortalecimento de ações pela saúde mental no município.

Da redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM