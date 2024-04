Sete Lagoas investe na qualificação de enfermeiros para tratamento de feridas

A Comissão de Feridas da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, em parceria com a empresa Convatec, promoveu nesta quarta-feira (24) um treinamento para os enfermeiros da rede sobre o tema "Infecção e Biofilme". A iniciativa faz parte de um projeto de educação continuada que visa aprimorar a assistência aos pacientes com lesões cutâneas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O treinamento abordou a importância de uma visão ampla, integral e individualizada para o sucesso na cicatrização das lesões. Os enfermeiros receberam orientações sobre como prevenir e tratar infecções, além de aprenderem sobre as últimas novidades no tratamento de biofilmes, estruturas complexas formadas por microrganismos que podem dificultar a cicatrização.

A Prefeitura de Sete Lagoas destaca que o município possui uma Comissão de Feridas composta por enfermeiras especialistas no tratamento de lesões. A equipe está à disposição para auxiliar os profissionais da rede e a população em geral com dúvidas e orientações sobre o tema.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde oferece um amplo portfólio de coberturas especiais que auxiliam na cicatrização das lesões. Os produtos estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município.

Da redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI