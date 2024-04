Sete Lagoas: Farmácia Central reduz atendimento dias 2 e 3 de maio para reforma e melhorias de acesso

Com o objetivo de melhorar o acesso e comodidade dos usuários da Assistência Farmacêutica e Farmácia Central, localizadas na Avenida Coronel Randolfo Simões, algumas obras estão sendo realizadas. Desta forma, nos dias 2 e 3 de maio, o estabelecimento estará em reforma, impossibilitando assim o fluxo normal de pessoas na farmácia.

"No dia 1º de maio a farmácia não irá funcionar devido ao feriado e nos dias 2 e 3 o atendimento será feito apenas para as pessoas previamente agendadas para retirada de medicamentos do Componente Especializado do Estado. Lembrando que as demais farmácias distritais estarão funcionando normalmente nesses dias e, portanto, a população poderá se direcionar para outras unidades", informa a superintendente geral de Média Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde, Letícia Tomaz de Aquino.

"Pedimos desculpas pelo transtorno, mas acreditamos que é por um bom motivo e para melhor conseguirmos acolher a nossa população", completa a superintendente. Os endereços e telefones das farmácias municipais que atenderão a população nesses dois dias são: