Traumatóloga de Belo Horizonte fala sobre a “síndrome da bunda morta” 

A firmeza e tonificação dos glúteos não apenas contribuem para uma aparência mais atlética e saudável, mas também desempenham um papel crucial na autoestima e autoconfiança. Além da questão estética, é fundamental destacar que a saúde dos glúteos é essencial para a estabilização do corpo e a prevenção de problemas de saúde.

Imagem ilustrativa

A amnésia glútea, conhecida como "síndrome da bunda morta" ou "síndrome da bunda mole", é uma condição em que os músculos dos glúteos estão enfraquecidos e flácidos, incapazes de sustentar adequadamente a pelve e os quadris, afetando tanto mulheres quanto homens.

A Dra. Meira Souza, responsável pelo departamento de dor no Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte (IOT BH), explica que a falta de sustentação da pelve devido à amnésia glútea pode resultar em problemas como o desenvolvimento de artrose nos quadris, problemas coxofemorais e, em casos mais graves, a necessidade de prótese no quadril. Além disso, a fraqueza dos glúteos pode afetar a coluna, sendo erroneamente associada a condições como hérnia de disco.

É importante ressaltar que não são apenas os músculos maiores dos glúteos que contribuem para a aparência do bumbum; os músculos menores e internos, como o piriforme e o glúteo menor, desempenham um papel crucial na estabilidade pélvica e na organização da caminhada.

O tratamento principal para a amnésia glútea é o fortalecimento dos glúteos por meio de condicionamento físico, aliado a uma nutrição adequada. Em casos de deficiência muscular significativa, especialmente em pacientes idosos, pode ser necessária a suplementação de nutrientes. Não há tratamento cirúrgico específico para a amnésia glútea, sendo fundamental uma mudança de comportamento, incluindo o fortalecimento muscular e a redução do tempo prolongado em posição sentada. Existem produtos no mercado que podem auxiliar no ganho muscular, mas é importante que o tratamento seja personalizado para cada caso. Em mulheres, a perda muscular pode ser intensificada após a menopausa devido à redução dos hormônios, exigindo um tratamento adequado.

Da Redação com O Tempo