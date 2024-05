CAPS Infanto-Juvenil foi totalmente reformado para fortalecer estrutura da Saúde Mental

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, revitalizou a estrutura física de unidades em todos os níveis. ESFs, Centros de Saúde, Urgência e Emergência foram contempladas, mas onde o atendimento especializado é realizado as melhorias também chegaram. Este é o caso do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) que, depois de mais de 20 anos, foi completamente reformado.

O prefeito Duílio de Castro vistoriou os detalhes do projeto que mudou a realidade do local. A reforma contemplou consultórios, sala de oficinas, setores administrativos, recepção e demais estruturas. “Nosso trabalho de visitar todas as unidades reformadas continua. Estou confirmando que investir em um amplo cronograma de obras foi uma escolha certa. Servidores e pacientes vivem uma nova realidade que garante atendimento adequado e a melhor saúde das pessoas”, declarou o prefeito.

O CAPS Infanto-Juvenil tem porta aberta no sistema público e recebe pacientes de maneira direta ou encaminhados por outros setores. Sua estrutura é parte fundamenta na rede que atende casos relacionados à saúde mental. “Neste centro temos um cuidado especial com crianças a adolescentes que agora encontram um ambiente mais acolhedor e propício para os tratamentos”, destacou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

O CAPSi atende pacientes que apresentem intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes ou sofrimento psíquico decorrente do uso de substâncias psicoativas ou dos mais variados tipos de abusos. “Aqui acolhemos todas as crianças e adolescentes de zero a 18 anos incompletos. Temos uma equipe multidisciplinar completa com psicologia, psiquiatria, assistência social, enfermagem e outros tipos de atendimentos”, explicou Isabela Oliveira, coordenadora da Saúde Mental. A unidade funciona na rua Floriano Peixoto, 259, Centro.

