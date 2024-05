Prefeitura de Sete Lagoas entrega ESF Canadá reformado para a população

A unidade fica na Rua das Madressilvas, 93, e atende um grande fluxo de pacientes daquela região.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, executou um abrangente cronograma de reforma e ampliação de unidades de saúde. O investimento contemplou unidades estratégicas localizadas em todas as regiões da cidade. Uma delas foi o ESF Canadá que no início da semana recebeu a vistoria do prefeito Duílio de Castro, do secretário de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, e coordenadores da Atenção Primária.

O ESF Canadá fica na Rua das Madressilvas, 93, e atende um grande fluxo de pacientes daquela região. A reforma garante mais conforto para usuários e melhores condições de trabalho para as equipes da Saúde. Durante a vistoria, todos conheceram detalhes do projeto que contemplou todos os setores que vão da área de recepção aos consultórios de médicos e da equipe de enfermagem.

"É mais uma unidade que nós reformamos para melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saúde, tanto para os profissionais que trabalham aqui quanto para quem precisa de assistência", lembrou o prefeito. "É uma satisfação estarmos aqui hoje. Meses atrás estivemos aqui prometendo essa tão esperada reforma para trazer mais dignidade, conforto e um ambiente propício para a cura. É um momento importante para celebrar um espaço mais adequdo para colaboradores e a população", corroborou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Quem trabalha diariamente na unidade de saúde comemora a conquista de um melhor ambiente de trabalho que se reflete também em um atendimento mais humanizado. "Eu acho que houve uma melhora importante em tudo. Tanto na questão da estrutura da unidade quanto no mobiliário, nos equipamentos, tudo isso nos favoreceu muito. Foi uma mudança realmente radical, muito boa", concordou a médica de família e comunidade, Dra. Bianca Aninger.

Em pouco tempo, a Prefeitura também reformou os ESFs Alvorada, Manoa, Kwait, Canadá, Monte Carlo, Progresso e Jardim dos Pequis. Além disso, Unidades Básicas de Saúde (UBS) estratégicas como as dos bairros Várzea e Orozimbo Macedo foram totalmente reconstruídas e as dos bairros Barreiro e Nossa Senhora das Graças saíram do papel e já foram inauguradas.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM