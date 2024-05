Reforma do ESF Kwait é entregue pela Prefeitura em benefício da população da região

Várias unidades de saúde da Atenção Primária foram completamente revitalizadas pela Prefeitura de Sete Lagoas em poucos meses. Uma delas foi o ESF do bairro Kwait, onde as melhorias foram vistoriadas pelo prefeito Duílio de Castro e coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde esta semana. O principal objetivo deste investimento é aumentar a capacidade de atendimento e o conforto de usuários e funcionários.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O ESF Kwait fica na Rua Ângelo Ribeiro Miranda, 762, e também é referência para usuários do bairro Luxemburgo. "Nós estamos visitando as unidades que reformamos e esta aqui é uma delas. Vejam o quanto já melhoramos nessa área. São mais de 60 unidades de saúde no município e, no início da gestão, tínhamos 22 unidades sem médico e hoje as equipes estão completas, com médicos em todas as unidades de saúde. Além disso, estamos reformando e melhorando para prestar um melhor serviço à população e dar melhores condições para que os funcionários possam exercer melhor sua profissão", comemorou o prefeito.

"Nosso coração está cheio de alegria em retornar a essa unidade e confirmarmos a verdadeira transformação ocorrida aqui. Paredes pintadas, uma estrutura totalmente adequada para receber os pacientes e melhor abrigar os nossos colaboradores. É dessa forma que temos trabalhado, transformando e reformando todas as unidades criando ambientes melhores para curar as pessoas", reforçou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Saúde Bucal

Além de recuperar todo o imóvel, a Prefeitura também revitalizou o setor de odontologia, oferecendo uma melhor saúde bucal para a população de referência. O cirurgião dentista Mateus Martins de Castro lembra sem saudades da situação de seu local de trabalho antes. "Quando eu cheguei aqui a estrutura era precária. O piso era de ardósia. A recepção era pequena, com apenas uma cadeira para espera, bem desconfortável. O telhado não tinha condições. Quando chovia, molhava bastante. Hoje melhorou 100%. Uma situação completamente diferente. Temos uma recepção maior abrigando até quatro pacientes. Agora o piso é de porcelana. Temos um sistema novo de agendamento, computador, além de novos instrumentais e nova cadeira odontológica. Os pacientes elogiam demais", listou o profissional.

Em pouco tempo, a Prefeitura também reformou os ESFs Alvorada, Manoa, Kwait, Canadá, Monte Carlo, Progresso e Jardim dos Pequis. Além disso, Unidades Básicas de Saúde (UBS) estratégicas como as dos bairros Várzea e Orozimbo Macedo foram totalmente reconstruídas e as dos bairros Barreiro e Nossa Senhora das Graças saíram do papel e já foram inauguradas.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM