Projeto de saúde amplia proteção às mães mineiras contra mortalidade por hemorragia

A iniciativa liderada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para reduzir as perdas maternas por hemorragia é um passo crucial na melhoria da saúde materna e infantil no estado. Expandir a Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia (0MMxH) para 27 instituições de saúde em Minas Gerais, distribuídas em todas as macrorregiões do estado, demonstra um compromisso sério em abordar essa questão de forma abrangente.

Imagem ilustrativa

As metas estabelecidas, como a capacitação de profissionais de saúde, acesso oportuno a hemocomponentes e a formação de instrutores, são fundamentais para garantir o sucesso do projeto. Além disso, o compromisso de garantir recursos do orçamento do estado para o projeto demonstra uma priorização da saúde materna.

A implementação da estratégia não apenas visa reduzir a mortalidade materna, mas também promover uma abordagem centrada na mulher durante todo o período gravídico e perinatal, melhorando a qualidade da assistência obstétrica e fortalecendo os serviços de saúde em todo o estado. Isso não só salva vidas maternas, mas também contribui para o bem-estar das crianças, reduzindo as disparidades em saúde materna e garantindo acesso igualitário a cuidados de qualidade para todas as mulheres.

Ao integrar a Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia ao projeto Aurora, que visa reduzir a mortalidade materno-infantil em Minas Gerais, a SES-MG demonstra uma abordagem abrangente para alcançar os objetivos do SUS ideal. Essa parceria entre diferentes entidades de saúde é essencial para coordenar esforços e garantir uma abordagem abrangente na melhoria da saúde materna e na redução da mortalidade evitável.

