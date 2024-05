Desfile em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial movimenta a região central de Sete Lagoas

Chamar a atenção para um processo de reabilitação humanizado e a inclusão de pessoas com sofrimento mental é o lema do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E esta temática motivou uma grande mobilização coordenada pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, nesta quinta-feira, 16 de maio. Para alcançar o objetivo foi realizado um desfile na região central. A concentração e o percurso tiveram como referência o Terminal Urbano do Transporte Coletivo.

A movimentação começou por volta das 8 horas com brincadeiras, música e atividades lúdicas no terminal. O envolvimento da sociedade nesta causa é fundamental para que a luta antimanicomial ganhe cada vez mais força e evite retrocesso nos métodos de tratamento. “Além da conscientização reforçamos a importância da participação popular frente a esta luta. Este desfile sensibiliza, reforça a necessidade dos serviços da Saúde Mental e ressalta a importância do tratamento do usuário em seu território”, explicou Isabela Oliveira, coordenadora da Saúde Mental.

A programação para celebrar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial foi aberta nesta quarta-feira, 15, com um importante seminário, realizado na Faculdade Santo Agostinho. Já o desfile, animado pela fanfarra “Remanescentes” da escola Eponina Soares dos Santos, transformou parte da região central em uma grande festa em prol desta nobre causa. “Esta integração é muito importante para engajar e fortalecer a luta. Temos uma rede completa para acolher, atender e tratar de maneira organizada, humanizada e digna. Nosso compromisso não vai mudar”, destacou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde. “Em nossa administração a Saúde Mental sempre foi tratada com carinho, o processo de melhoria nas unidades é contínuo e os profissionais recebem o apoio que merecem”, completou o prefeito Duílio de Castro.

O desfile foi um encontro de pessoas que têm forte ligação com o setor de saúde mental. Profissionais da área, autoridades políticas, parceiros na ação e usuários estiveram unidos neste momento de alegria e conscientização. “Um dia muito importante para mostrarmos ao público a importância deste trabalho que garante assistências aos nossos irmãos que têm sofrimento mental. Esta conquista não para, ela tem que evoluir permanentemente”, comentou o vereador Caio Valace, presidente da Câmara Municipal.

O desfile saiu do Terminal Urbano e passou pelas avenida Norte Sul, Praça da Bíblica e avenida Antônio Olinto. Foi uma demonstração de confiança em dias melhores. Quem agitou a região central acredita na evolução do tratamento e sempre será um guardião na luta antimanicomial.

