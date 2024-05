5ª Companhia de Bombeiros promove treinamento em Sete Lagoas para fortalecer atendimento de emergências psiquiátricas

Nessa sexta-feira (17), a 5ª Companhia de Bombeiros Militares (5ª Cia Ind) concluiu com sucesso o treinamento da primeira turma integrada para o Atendimento de Emergências Psiquiátricas. Esta iniciativa pioneira reuniu profissionais do SAMU, Polícia Militar, Guarda Municipal e psicólogos, em um curso intensivo de 8 horas, com o objetivo de capacitar colaboradores de diversas áreas para responder eficientemente a emergências psiquiátricas.

Foto: Divulgação/ 5ª Cia. Ind. BM - ASCOM

O treinamento, ministrado por instrutores especializados da 5ª Cia Ind, foi fundamentado na Instrução Técnica Operacional (ITO) 30. Durante o curso, foram abordados dados importantes e mitos relacionados às emergências psiquiátricas, e os participantes aprenderam técnicas avançadas de comunicação dissuasiva. Para assegurar uma formação completa, foram realizadas oficinas práticas de comunicação, culminando com um simulado realista.

Este programa de capacitação reflete o compromisso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em promover a integração e a eficiência entre diversas forças de segurança e saúde, reforçando a preparação dos profissionais para lidar com situações complexas e sensíveis.

Com 5ªCia. Ind. BM - ASCOM