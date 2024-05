Dia D de vacinação contra a dengue acontece no próximo sábado (25); Veja também informações sobre demais vacinas

A Prefeitura de Sete Lagoas recebeu do Estado 3.236 doses da vacina Qdenga e se prepara para realizar o Dia D de vacinação contra dengue no próximo sábado, 25 de maio. Cinco unidades de saúde ficarão abertas, de 8h às 16h, para receber o público contemplado nesta primeira fase formado por crianças de 10 e 11 anos.

Imagem ilustrativa

O imunizante, produzido com o vírus atenuado e que protege contra os sorotipos 1, 2, 3 e 4 e o público prioritário foi definido pelo Ministério da Saúde. A vacinação será realizada de forma escalonada, em razão do número de doses recebidas. A faixa etária contemplada poderá ser ampliada, conforme a adesão do público.

O programa de imunização da Secretaria Municipal de Saúde é muito forte. O calendário vacinal e ações emergenciais como nos casos da influenza e da Covid envolves várias unidades de saúde. No caso da dengue, o esquema vacinal é de duas doses, que devem ser aplicadas com um intervalo de três meses entre elas.

Para ser imunizada, a criança deve estar acompanhada de um dos pais ou do responsável e apresentar um documento de identidade, CPF e o cartão SUS.

DIA D – VACINAÇÃO DENGUE - 25/05 – 8h às 16h

UBS Luxemburgo - Rua Itambacuri, 182 – Interlados II

UBS Nossa Senhora das Graças - Rua Felipe dos Santos, 1.333 – N. Sra. das Graças

CS Várzea - Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267 – Várzea

ESF CDI - Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 – Indústrias

CS Santa Luzia - Rua Jovelino Lanza, 1.200 – Jardim Arizona

VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA

Desde o dia 8 de maio a vacina está liberada para todos os públicos. Basta comparecer a um dos postos de vacinação com os seguintes documentos:

Identidade com foto

Cartão de vacina

Cartão SUS

CPF

OUTRAS VACINAS

Em entrevista ao Setelagoas.com.br o responsável técnico de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Guilherme Menezes, diz que a partir do dia 23 de maio os postos de vacinação na cidade estarão abastecidos com diversas vacinas.

A vacina contra Varicela (catapora) ainda está em falta por uma determinação da Anvisa que suspendeu a produção em 2023 para avaliar nova composição. Apesar de ja ter sido liberada, a produção continua lenta. "Em nota, o Ministério da Saúde explicou que, em março de 2023, a Anvisa determinou a suspensão do fornecimento da vacina varicela para avaliação da nova composição do imunizante, que seguiu decisão adotada pela agência europeia de medicamentos e que, depois de um rigoroso estudo de qualidade a vacina, a vacina foi liberada, em julho. O Ministério afirmou ainda que a interrupção ocasionou atraso no abastecimento global, o que resultou no desabastecimento em alguns estados [...]" - G1globo

Maria Eduarda Alves com informações da Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom