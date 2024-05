Comissão de Feridas de Sete Lagoas realiza projeto Guardiões da Cicatrização

A Comissão Permanente de Curativos de Feridas Crônicas da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas realizou, na manhã desta quarta-feira, 22 de maio, em parceria com a empresa Urgo Medical, mais um encontro do projeto "Guardiões da Cicatrização".

O objetivo da iniciativa é capacitar um grupo de enfermeiros de diferentes pontos da rede para avaliação e manejo de lesões de difícil cicatrização junto aos pacientes do município.

Dessa forma, é possível otimizar o tratamento de feridas com uso de alta tecnologia, visando melhores resultados aos pacientes e efetividade no uso dos recursos. Esses profissionais serão reconhecidos e responsáveis por replicar o conhecimento adquirido aos demais profissionais da rede municipal de saúde.

