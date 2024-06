Inchaço corporal: 5 dicas alimentares para desinchar e se sentir mais leve

Sentir o corpo inchado e pesado, especialmente no fim do dia, é uma experiência comum para muitas pessoas. Essa sensação pode ser causada por diversos fatores, como retenção de líquidos, má digestão, consumo de alimentos inflamatórios e até mesmo problemas de saúde mais sérios.

Mas a boa notícia é que, na maioria dos casos, o inchaço pode ser combatido e reduzido através de mudanças simples na alimentação. Aqui estão 5 dicas para te ajudar a desinchar e se sentir mais leve:

1. Beba bastante água:

2. Reduza o consumo de carboidratos refinados:

3. Consuma mais alimentos ricos em fibras:

4. Evite alimentos industrializados e processados:

5. Consuma alimentos com propriedades anti-inflamatórias:

Mais dicas para um corpo livre do inchaço:

Da redação com Viva Bem

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI