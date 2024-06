Empate no Módulo II e derrota na Série D fazem semana do Democrata ser decisiva | Tempo Esportivo | Coluna | Álvaro Vilaça

Democrata SL e Nacional de Muriaé não conseguiram balançar as redes na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, neste domingo, durante a oitava rodada do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Em um jogo repleto de oportunidades para ambos os lados, as equipes terminaram em um empate sem gols.

Foto: Rodrigo Franco/TV Globo

O momento decisivo ocorreu aos 40 minutos do segundo tempo, quando Toninho foi derrubado por Luiz Fernando dentro da área, resultando em um pênalti concedido pela arbitragem. Contudo, Gustavo Aguiar desperdiçou a chance ao mandar a bola para fora. Antes disso, Patrick teve uma grande oportunidade pelo NAC, mas o goleiro Thulio salvou o Jacaré.

Com esse resultado, o Grupo A se torna ainda mais equilibrado. O Democrata retoma a liderança, somando 11 pontos ao lado do Betim. No entanto, a equipe de Sete Lagoas possui uma vantagem de quatro gols de saldo, enquanto o Betim não possui nenhum. O NAC se posiciona em quarto lugar, com nove pontos. À frente dele está o Aymorés com 10 pontos.

As equipes retornarão aos gramados no próximo fim de semana. O Democrata SL enfrentará o Tupi no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, às 15h30 de sábado. Enquanto isso, no domingo, às 10h, o NAC visitará o Valeriodoce no Israel Pinheiro, em Itabira.

Após a rodada do final de semana restarão apenas duas para o encerramento da primeira fase. Dos 12 participantes (divididos em dois grupos de 6), somente os 03 primeiros colocados de cada chave avançam para a fase final. Dois triangulares serão montados e o campeão de cada um deles estará na elite do futebol mineiro em 2025.

Campeonato Brasileiro da Série D: No segundo jogo do domingo, já à noite e utilizando um time alternativo, o Democrata não resistiu ao líder do Grupo A6 da Série D e perdeu pela primeira vez em casa nesta competição. Disputando a Série D do Campeonato Brasileiro com jogadores do sub-20 do Vitória da Bahia após parceria feita com o Leão, o Itabuna venceu por 2 a 0 e aumentou a sua vantagem na ponta do grupo.

Os gols do Dragão foram marcados por Rickelme e Luís Miguel. Com o resultado, o time comandado por Laelson Lopes chegou aos 15 pontos, com quatro vitórias e três empates. O vice-líder do Grupo A6 é a Portuguesa-RJ com 13 pontos, seguido pelo Nova Iguaçu-RJ com 12 e Serra-ES com 10. O Itabuna abriu sete pontos de vantagem para o quinto colocado, que atualmente é o Democrata.

Na próxima quinta-feira o Jacaré viaja para Salvador, onde enfrenta o mesmo Itabuna no Estádio de Pituaçu. O jogo, que é válido pela 8ª rodada, será realizado às 19 horas. Após esse compromisso, o Jacaré ainda terá mais 06 partidas para jogar até o fim da primeira fase.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Sete rodadas de Série A, nove de Série B, e só dois times seguem invictos nas principais divisões do futebol brasileiro: o Atlético e o Fortaleza. Os números do Galo impactam, atingem a melhor marca de invencibilidade em começo de Brasileirão desde 2009, mas são reduzidos pelos empates. Em seis partidas, o Galo venceu duas (Cuiabá e Cruzeiro), empatou quatro (Cuiabá, Bahia, Fluminense e Criciúma), sem sofrer nenhum revés. Um aproveitamento de 55%. O que deixa o clube na décima colocação, com dez pontos conquistados.

A campanha inicial é a melhor dos últimos 14 anos. Em 2009, o Alvinegro emplacou sete rodadas sem perder. A equipe conquistou cinco vitórias e um empate, liderando o Brasileiro até a décima quarta rodada.

Apesar de ainda estar no início, o Atlético tem claro os objetivos esportivos e financeiros para o Brasileirão. A meta é estar na briga pelas primeiras posições. Dessa forma, assegurar uma vaga na Libertadores do próximo ano. Atualmente, o São Paulo é o quarto colocado - posição que garante uma vaga direta na fase de grupos. O aproveitamento, comparado com o do Galo - é de 61%. Financeiramente, o Galo estípula a sexta posição como mínima para cumprir o que foi planejado no início do ano. Meta que cumpre desde o ano passado.

O próximo compromisso do time alvinegro é nesta terá-feira, às 21:30, em Bragança Paulista, contra o Bragantino.

2º Tempo

O Cruzeiro irá aumentar a folha salarial com as contratações realizadas para a janela de transferências, a ser aberta em 10 de julho. O valor saltará de R$ 12 milhões para R$ 17 milhões, segundo o proprietário da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço.

A folha salarial do Cruzeiro irá aumentar com alguns investimentos sendo feitas no mercado. Uma delas envolve a compra do meia Matheus Pereira, que pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube está nos detalhes finais para a compra do meia, embora acha uma certa demora na assinatura do novo vínculo, que deverá ser de dois anos.

A Raposa também investiu na compra do goleiro Cássio, vindo do Corinthians, e do atacante Kaio Jorge, que estava no Frosinone, emprestado pela Juventus, ambos os times da Itália. O Cruzeiro também busca outras peças e ainda terá mais aporte para este ano. Foi o que revelou o empresário. Será para manter o dia a dia do clube e pagar dívidas programadas.

Na próxima quinta-feira o Cabuloso entra em campo às 19:00, diante do Cuiabá, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

3º Tempo

A delegação brasileira está em Orlando, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (12), o time comandado por Dorival Júnior vai enfrentar os Estados Unidos na cidade da Flórida. O amistoso será o segundo da fase de preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, que terá início no dia 20.

No sábado, o Brasil venceu o México, por 3 a 2, em College Station, no Texas. Nos acréscimos, Endrick marcou o gol da vitória. O amistoso marcou os 110 anos de fundação da CBF. O público registrado foi um dos maiores do futebol nos Estados Unidos (85.249 torcedores). Pela primeira vez, o Kyle Field foi aberto para o soccer, o nosso futebol. O estádio é um dos mais tradicionais futebol americano universitário e tem mais de 100 anos de história.

Nesta quarta-feira, o amistoso do Brasil contra os EUA, será realizado às 20:00 (horário de Brasília).

Álvaro Vilaça